İçişleri Bakanı Soylu'dan sosyal medyada dolaşan görüntüye ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Soylu'dan sosyal medyada dolaşan görüntüye ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada dolaşan görüntüye ilişkin Twitter'dan açıklama yaparak, "Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor.
18.03.2020 03:33 | Son Güncelleme: 18.03.2020 03:34
İçişleri Bakanı Soylu'dan sosyal medyada dolaşan görüntüye ilişkin açıklama
İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada dolaşan görüntüye ilişkin Twitter 'dan açıklama yaparak, "Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa'dan gelen vatandaşların karantinaya alınacakları yurda götürüldüğü sırada bir yolcunun indirilmesinin ardından sosyal medyada dolaşan görüntüye ilişkin twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, "Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada dolaşan görüntüye ilişkin Twitter 'dan açıklama yaparak, "Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa'dan gelen vatandaşların karantinaya alınacakları yurda götürüldüğü sırada bir yolcunun indirilmesinin ardından sosyal medyada dolaşan görüntüye ilişkin twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, "Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Süleyman Soylu, Twitter, Genel
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