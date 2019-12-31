İçişleri Bakanı Soylu'dan yeni yıl mesajı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ay yıldızlı bayrak etrafında kenetlenmiş tüm ellerin yeni yılını tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Soylu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, duvardaki takvimi yenisiyle değiştirmek için uzattıkları elin, bu yıl da yine çok büyük işler başardığını belirtti.

Uzattıkları ellerle göçün mağdur ettiği milyonlarca mazluma yardım ettiklerini ve ayrıca terörle mücadele ettiklerini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"İki, üç bin metre rakımda operasyon yaparken o eller tetikteydi. Şehitlerimizi o ellerle defnettik, dua etmek için yaradana o elleri açtık. Halkın huzurunu bozan birçok olayla mücadele ettik. Çoluk çocuğa eroin, esrar ve daha bir sürü korkunç zehri satmaya çalışanları okul önlerinden, sokakların, parkların ücra köşelerinden toplayarak kelepçe vurduk. Trafikte yağmur çamur demeden yol kenarında o ellerle sürücüleri ikaz ettik. Kızmak yok, hatalı sürücüye o ellerle tutanak tuttuk. Yeni doğmuş çocuklarımıza ilk kimliklerini o ellerle verdik. İHA almak için başkasına el açmıyoruz, o ellerle kendimiz üretiyoruz. Sadece üreten eller değil, kullanan eller de var. Onlar da bizim gururumuz. Doğu ve Güneydoğu'daki atölyelerde tekstil üretimi yapan eller. Ülkemin dört köşesinde, ihracat rekorları kırdığımız malları üreten eller.

Yerli otomobilimizi üretmeye hazırlanan eller, inanmış bir liderin arkasında kenetlenen eller, 15 Temmuz gecesi bayrak tutan eller, bu vatan için şehit ve gazi olmuş ama hala bir şekilde bizi koruyan, nurdan eller. İşte o ellerle hep birlikte duvara uzandık, takvimi değiştiriyoruz, hedeflerimiz için gün sayıyoruz. Ay yıldızlı bayrak etrafında kenetlenmiş tüm ellerin yeni yılını tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA