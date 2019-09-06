İçişleri Bakanı Soylu, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili talimat verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla ihtiyaç fazlası oldukları gerekçesiyle Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Konu bizim sorumluluk alanımızda. Eğer bir kamu zararı oluşmuşsa biz buna bakarız. Arkadaşlara talimat verdim, belediye işi şov işi değildir" dedi.

İşte Soylu'nun konuyla ilgili yaptığı açıklama;

"Belediye işi şov işi değildir. Bu söylenir ve araştırılır. Eğer böyle bir fazlalık, israf söz konusuysa bu ilgili bakanlığa söylenir. Söylenmedi. Bunlar kamu zararı olabilecek şekilde sergilenmektedir. Yani hizmetten çekilmişlerdir. Eğer bunlar hizmete gerekli değillerse yapman gereken bir eksiltme ortaya koymaktır. Kamu zararına bir şey yapıyorsa, bu da bizim sorumluluğumuzdur, onu da inceleriz. Arkadaşlara talimat verdim, belediye işi şov işi değildir"

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı İmamoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İade edeceğiz. Bir kısmını bulamadık. Baktık, bizden önce devretmişler 23 Haziran'a yakın. Olsun. Gitti ya, önemli olan o. Bir sıradanlaşma var. 'Ya işte, ne olacak canım, 1000 tane araç dizmiş falan filan. Ya işte şov yapıyor falan filan…' Hani diyor ya bir tanesi, 'Nakit para almadık.' Bu da yeni moda! Kaynağı kim için kullanıyorsun? Bu ahbap-çavuş ilişkisi bitecek."