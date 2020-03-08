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İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesi Özpınar mahallesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesi Özpınar mahallesinde incelemelerde bulundu.

08.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:53
İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesi Özpınar mahallesinde incelemelerde bulundu İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesi Özpınar mahallesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler : Süleyman Soylu, Deprem, Genel
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