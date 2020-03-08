İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesi Özpınar mahallesinde incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesi Özpınar mahallesinde incelemelerde bulundu.
08.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:53
İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesi Özpınar mahallesinde incelemelerde bulundu
Kaynak: İHA
Etiketler : Süleyman Soylu, Deprem, Genel
Manşet
Haberler
Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Haberler
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Haberler
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti
Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Haberler
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi
Haberler
TEM'de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı