İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesinde (1)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun deprem bölgesini havadan incelemesi Bakan Soylu'nun çocuk oyun çadırında çocuklarla ilgilenmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendisini karşılayan kadın astsubaylara karanfil vermesi Bakan Soylu'nun konuşması Değerlendirme toplantısı VAN - İçişleri...
08.03.2020 19:35 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun deprem bölgesini havadan incelemesiBakan Soylu'nun çocuk oyun çadırında çocuklarla ilgilenmesiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendisini karşılayan kadın astsubaylara karanfil vermesiBakan Soylu'nun konuşmasıDeğerlendirme toplantısıVAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan deprem nedeniyle Van'da yıkılan ve ağır hasar gören evlerin yerine çelik konstrüksiyonlu yeni evlerin yapılacağını söyledi.
Bakan Soylu, depremin etkilediği mahallerde yapılan çalışmaları helikopterden inceledikten sonra Özpınar Mahallesi'ne geldi.
Burada kendisini karşılayan kadın astsubaylara karanfil vererek, kadınlar gününü kutladı.
Çadır kente Kızılay tarafından kurulan çocuk oyun çadırına geçen Soylu, burada çocukların yaptığı resimleri inceledikten sonra çocuklarla selfi çekti.
Bakan Soylu, depremin etkilediği mahallerde yapılan çalışmaları helikopterden inceledikten sonra Özpınar Mahallesi'ne geldi.
Burada kendisini karşılayan kadın astsubaylara karanfil vererek, kadınlar gününü kutladı.
Çadır kente Kızılay tarafından kurulan çocuk oyun çadırına geçen Soylu, burada çocukların yaptığı resimleri inceledikten sonra çocuklarla selfi çekti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesinde (1)
Etiketler : Süleyman Soylu, Deprem, Güncel
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