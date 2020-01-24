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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU DEPREMİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI (1)

Harun UYANIK 7 İSTANBUL DHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin ardından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir can kaybı sözkonusu değil. Yaralanmalar var. Elazığ Sivrice merkezde 4- 5 yıkık bina var ama herhangi bir can kaybı şuana kadar bize iletilmiş değil 2 tane yaralanma var.

24.01.2020 21:50 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:50İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU DEPREMİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI (1)

Harun UYANIK 7 İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin ardından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir can kaybı sözkonusu değil. Yaralanmalar var. merkezde 4- 5 yıkık bina var ama herhangi bir can kaybı şuana kadar bize iletilmiş değil 2 tane yaralanma var. Elazığ merkezde 10 binada hasar olduğu ihbarı geldi şuana kadar. Merkezden de herhangi bir can kaybı şuan için söz konusu değil. Malatya Pötürge merkezde birkaç binanın yıkıldığı veya ağır hasar aldığı konusunda bilgiler var." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Soylu'nun açıklaması



Süleyman Soylu, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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