Haberler » Güncel » İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı - Haber

İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da aileleriyle kalan depremzede çocuklarla basketbol oynadı.

01.02.2020 23:54 | Son Güncelleme: 01.02.2020 23:59İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'da aileleriyle kalan depremzede çocuklarla basketbol oynadı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yayımladığı paylaşımda, aileleriyle kalan depremzede çocuklarla Elazığ Yakup Kılıç Kompleksi'nde oynadığı basketbol maçının görüntüleri yer aldı. Paylaşımında kendisi, Emir, İlayda ve Aleyna'dan oluşan takımın, Tuana, Melek, Bora ve Denizhan'ın yer aldığı takıma 4-2 yenildiğini belirten Bakan Soylu, "Bizim takım yenildi ama onurlu bir mağlubiyet" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Süleyman Soylu, basketbol, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 09:09:28