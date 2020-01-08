İçişleri Bakanı Soylu: "Dijital takograf süresi 6 ay uzatıldı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "dijital takograf" kullanımına geçiş tarihinin 10 Temmuz 2020'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ndeki "Geleneksel Çarşamba Konferansları" öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun takograf düzenlemesi hakkındaki sorusuna Soylu, 2012'de özellikle kara yolundaki yolcu ve yük taşımacılığı için manuel takograflardan dijital takograflara geçilmesine yönelik kademeli düzenleme getirildiğini hatırlattı. Bu düzenlemenin getirilmesinin temel sebeplerinden birinin, kara yolu ve sürücü güvenliğinin sağlaması olduğunu belirten Soylu, bu adımın 5 yıllık bir zaman periyoduna yayıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının takograf ile ilgili bir detaya önem verdiğine işaret ederek, "Detay şuydu; kademeli bir geçiş sağladı. Araçların modellerine göre bir geçiş sağlamaya çalıştı. En nihayetinde son kademe yani son model araçlara geldi. O da 31 Aralık 2019 tarihinde sona erdi." bilgisini verdi.

Ulaştırma Bakanlığı açısından yükün takibinin de önemli olduğuna işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

"Bu konuda 31 Aralık'ta gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gerekse Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortaya koymuş olduğu bu değerlendirmelerin tarihi sona erdi. Böylece iş, İçişleri Bakanlığına geçti. Bizim denetlemelerimiz doğal olarak başladı. Burada 31 Aralık 2019 tarihine kadar bir yoğunlaşma söz konusu oldu. Bu arada sektörden de talepler geldi. 'Biz bu tarihi biraz daha uzatabilir miyiz?' diye. Nakliye sektörünün bir yoğunluk yaşadığını ve bu yoğunlukta yetiştiremediklerini ifade ettiler.

Yaklaşık 350 bin araç dijital takograf sahibi oldu. 150 bin araç da henüz 31 Aralık 2019'un bitmesine rağmen takograf takamadı. Ortada bir cari durum söz konusu. Bu cari durum için Sayın Cumhurbaşkanımızın da olurları bu noktaydı. 10 Temmuz 2020 tarihine kadar, yani 6 aylık bir ek süre ihtiyacı olduğu değerlendirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da bir yönetmelik hazırladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla 10 Temmuz 2020 tarihine kadar 6 aylık bir uzatma söz konusu olacak. Gerek otobüs gerek çekici gerekse kamyon esnafından ve sahiplerinden beklentimiz bu konudaki 10 Temmuz 2020'ye kadar bu geçişi tamamlamaları."

Bir basın mensubunun takograf için kesilen cezalarla ilgili bir çalışmanın olup olmadığına ilişkin sorusuna Soylu, "Telafi edilmesi gereken bir süreç." cevabını verdi.

Akademi personeliyle bir araya geldi

Daha sonra "Geleneksel Çarşamba Konferansları"na katılan Bakan Soylu, fakülte öğrencileri, subay ve astsubay kursiyerleri ve akademi personeliyle bir araya geldi.

Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

"Dijital takograf zorunluluğun amacı sürücülerin sosyal haklarının korunması"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada ise takograf cihazının, yük ve yolcu taşımacılığı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde sürüş ve dinlenme süreleriyle aracın aşırı hız bilgilerini kayıt altına almak amacıyla kullanılan bir cihaz olduğu hatırlatıldı.

Bu cihazların da diğer ölçü aletleri gibi güvenilir olması, doğru ayarlı çalışması, periyodik olarak kontrol edilmesi ve kaydettiği verilere dışarıdan müdahale edilmemesi gerektiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2012 yılında takograf uygulamalarının amacına hizmet etmesi için çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemeler kapsamında, dijital takografa geçişle ilgili araç model yıllarına bağlı 5 yıllık bir takvim belirlenmiş ve 2014 yılında süreç kademeli olarak başlatılmıştır. Dijital takografa geçiş için değişim sürecine mevzuatta tanınan süre 31/12/2019 tarihinde son bulmuştur. Ancak, son kademede bulunan araç sayısının önceki yıllara göre fazla olması ve geçiş işlemlerinin son günlere bırakılması yıl sonunda yoğunluk oluşturmuştur.

Bahse konu yoğunluğun, taşımacılık sektöründe mağduriyet yaratmaması için dijital takografa geçiş sürecinde son tarihin 6 ay ek süreyle 10 Temmuz 2020 olarak revize edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bununla birlikte dijital takograf zorunluluğunun amacı; sürücülerin sosyal haklarının korunması, taşımacılıkta adil rekabet ortamının tesis edilmesi ve ölümlü kazaların en aza indirilerek kara yolu güvenliğinin artırılmasıdır. Dolayısıyla, taşımacılık sektörünün dijital takografa geçişte hassasiyet göstermesi ve son kez tanınan ek süre içerisinde farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri yaparak geçiş sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlaması önem arz etmektedir."

Kaynak: AA