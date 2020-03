İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da AFAD Koordinasyon Merkezinde açıklamada bulundu (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya ve Elazığ 'da 3 bin 300 konteynerin kurulduğunu söyleyerek, "Alt yapısı hazır. Orada bir hayat devam edebilir, özellikle ortak yaşama alanlarını arkadaşlarımız bir kısmını oluşturdular, bir kısmını oluşturmaya devam ediyorlar." dedi.Bakan Soylu, Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Elazığ'daki depremden sonra yapılan çalışmaları hem değerlendirmek hem de buradaki çalışma gruplarıyla bu çalışmaların üzerinden geçebilmek için toplantı yaptıklarını söyledi.Elazığ'da depremden sonra hayatın yavaş yavaş normale dönmesi içinde herkesin elinden geleni yapmaya hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Soylu, AFAD koordinasyon merkezlerine 112 bin 646 yazılı ve sözlü talepte bulunulduğunu, bunların hepsinin karşılandığını bildirdi.Yeni bir sistemle her mahallede AFAD koordinasyon birimleri oluşturduklarını ve birimlerde vatandaşların tüm değerlendirmelerini, taleplerini karşılamaya çalıştıklarını anlatan Soylu, Elazığ'da 24 bin 670, Malatya'da 10 bin 607 ağır hasarlı bina tespit edildiğini aktardı.Orta hasarlılarla birlikte Elazığ'da sayının 38 bin 748, Malatya'da ise 12 bin 607 olduğunu kaydeden Soylu, hasar tespit itirazlarının da 17 Mart'ta kadar süreceğini anlattı.473 milyon lira ayni ve nakdi yardım yapıldıBakan Soylu, şöyle devam etti:"Şu ana kadar yapılan toplam hasar tespit itirazı 23 bin 714 yani 23 bin 714 bağımsız bölümün sahibi 'Çevre ve Şehircilik tarafından biçilen hasarı kabul etmiyorum, onun için bunun tekrar yapılmasını istiyorum' şeklinde bir talepte bulundu. Bugüne kadar Elazığ ve Malatya'ya 136 milyon 500 bin liralık nakdi yardım yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir taraftan AFAD'ın bir taraftan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın aynı zamanda da AFAD olarak bizim depolarımızdaki ki, Kızılayı buna katmıyorum, Kızılayın yaptıklarını sadece devletin Elazığ ve Malatya'ya bugüne kadar ayni ve nakdi olarak gönderdiğinin toplamı 473 milyon lira. Bunda hem sivil toplum örgütlerimiz hem Kızılayımız hem de diğer yardım yapan vatandaşımızın ulaştırdığı veya birtakım ticaret ve sanayi odaları olsun bir takım kurum ve kuruluşlar olsun bunların gönderdikleri, ulaştırdıkları yok. Sadece devletin yaptığı ayni ve nakdi yardımların toplamı. Sadece bizim depolarımızda bulunan ve depolarımızdan sevk ettiğimiz ve nakit olarak verdiğimiz toplam 473 milyon lira."Depremin ardından vatandaşlara yönelik yardımlar konusunda bilgi veren Soylu, ticari hayatın normalleşmesi ve esnafın karşı karşıya kaldığı mağduriyetlerin giderilmesi için esnafa da 50 bin liralık faizsiz bir kredi imkanı oluşturulduğunu, bundan da bin 641 esnafın yararlandığını ifade etti.Esnafın başvurusunun sürdüğünü, bin 773 daha talebin olduğunu, bunların değerlendirildiğini bildiren Soylu, "Yaklaşık 86 milyon civarında bir meblağa ulaşıyor. Özellikle bugüne kadar Elazığ ve Malatya'da toplam 2 milyon 600 bin öğün yemek ve kumanya dağıttık. Bütün misafirhanelerimizi ve yurtlarımızı harekete geçirdik. Oralarda çok az kalan insanımız var. Mümkün olduğunca onları da konteynerlere taşıma çalışıyoruz." diye konuştu.Vatandaşlardan gelen giyim yardımlarını yine halka aktardıklarını, giyim market ve mobil giyim tırı oluşturduklarını dile getiren Soylu, köylere kadar bunları getirmek suretiyle toplam 40 bin 500 kişiye giyim yardımı yapıldığını aktardı."170 bin 574 kişiye psikososyal destek verildi, sosyal rehabilitasyon yapıldı"Depremde üzerinde durdukları meselelerden birinin ailelerin özellikle çocukların, öğrencilerin deprem travmasını atlatması olduğunu ifade eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Yaklaşık 170 bin 574 kişiye psikososyal destek verildi, sosyal rehabilitasyon yapıldı. Bütün ilgili bakanlık ve kurumlar burada ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koydular, samimiyetle, iyi niyetle ve bu yaraların hem beraber sarılması gayretiyle birlikte. Elazığ depreminin bize hem öğrettikleri var. Deprem öncesi yapılacak ve elde edilecek hazırlıklar aynı zamanda deprem anı, arama kurtarma anı ve arama kurtarma anından sonraki safalar konusunda çok dersler aldık, tecrübeler edindik ve sistemimizi sürekli yenilediğimizi, yenileyeceğimizi buradan vatandaşlarımıza ifade etmek istiyorum. Allah milletimizden, milletimizin yardım duygusundan el uzatma duygusundan bu topraklarda eksik etmesin, duamız o. Hakikaten çok başarılı bir şekilde bütün kurumlarımız kuruluşlarımız ellerinden gelen her şeyi ortaya koydular. Meselenin hayvancılık tarım boyutu var, çadırından telef olan hayvanların yerine yenisini vermeye kadar hiçbir eksiklik söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ ve Malatya'daki her süreci takip etmektedir ve dönem dönem de biz kendilerine gerek talimatları çerçevesinde gerekse biz fırsat bulduğumuz zaman bu sürecin arzını gerçekleştirmeye çalışmaktayız."Şimdiye kadar 3 bin 300 konteyner kurulduDepremin ardından sadece konteyner şehirler oluşturmadıklarını köylere yüzlerce evin önünde alt yapısını oluşturarak konteynerler kurduklarını bildiren Soylu, "Şu ana kadar Malatya ve Elazığ'da 3 bin 300 konteynerimiz kurulmuş durumda, alt yapısı hazır. Orada bir hayat devam edebilir, özellikle ortak yaşama alanlarını arkadaşlarımız bir kısmını oluşturdular, bir kısmını oluşturmaya devam ediyorlar. Gerek kafeteryalar gerek öğrencilerimizin hem 8. sınıf hem 12. sınıf öğrencilerimizin kafeteryaları, ana sınıfları yani çok mükemmel ana sınıfları oluşmuş." diye konuştu.Orada yaşayan insanlara evlerinin sıcaklığını kaybettirmemek için ellerinde gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Soylu, ortaya koydukları gayret ve mücadele için tüm Elazığ'a, Elazığlılılara, sivil toplum örgütlerine ve tüm kuruluşlara teşekkür etti.İçişleri Bakanı Soylu, "Hakikaten çok önemli bir süreci, muhakkak ki eksiklikler olacaktır, eksiksiz olmak cenabıallah'a mahsustur, biz kuluz eksiklerimiz olacaktır, uzanamadığımız yerler olacaktır ama karşı karşıya kaldığımız bir afet hali vatandaşlarımızla el birliğiyle Türkiye'nin her yanından dünyanın her tarafından buraya gelen bağışlarıyla buraya uzanan vatandaşlarımızla birlikte ki, onlara da minnetlerimizi şükranlarımızı ifade ediyoruz, onlarla birlikte atlatmaya, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Geçici konaklama merkezlerinde elektrik ve su ücreti alınmayacakSüreci hep 2021'in nisan olarak nitelendirdiklerini anlatan Soylu, şöyle dedi:"İlk geldiğimiz andan itibaren yani temellerin atılması yaraların sarılması vatandaşlarımızın yeni evlere geçmesi olarak nitelendirmiştik. Zannediyorum ki önümüzdeki yılın nisan ayı içerisinde muhakkak depremin acıları kayıpları unutulmaz ama bu yaraları sardığımız, sarmaya çalıştığımız bir süreci Allah hem Elazığlı hem Malatyalı hemşehrilerimize göstermeyi nasip etsin. Bir taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu konuda hakikaten önemli bir çalışma ortaya koyuyor. Bir çok yerde temeller atıldı, devam ediyor bir taraftan. Kalıcı barınmayı tesis edecek adımlarımız da süratle atılıyor. Merak edilen, arkadaşlarımızın sorduğu sorular var. Konteyner kentlerden elektrik ve su ücreti alınacak mı alınmayacak mı? Burada Elazığlı ve Malatyalı hemşehrilerimize söylüyoruz. Konteynerlerden müteşekkil geçici konaklama merkezleri oluşturduk. Geçici konaklama merkezlerimizden elektrik ve su ücreti almayacağız.""Hizmetler bitene kadar devletimizin hiçbir birimi buradan ayrılmayacaktır. Herkes elinden gayreti ortaya koymaktadır. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor, yapmaya da devam edecek." ifadelerini kullanan Soylu, bütün birimlere teşekkür etti.(Bitti)