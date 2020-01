İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ depremiyle ilgili NTV canlı yayınında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, AFAD Başkanımız ve 112 Acil Sağlık Genel Müdürümüzle beraber Elazığ 'a hareket edeceğiz." dedi.Bakan Soylu, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin bilgiler verdi.Soylu, Elazığ Sivrice'de şu anda merkezde bir can kaybı olmadığını söyledi. 4-5 yıkık bina haricinde herhangi bir hasar olmadığını belirten Soylu, şöyle konuştu:"Pütürge'de yine birkaç binanın yıkık ihbarı geldi merkezde ama onun dışında herhangi bir can kaybı yok. Yine Doğanyol'da maalesef Allah rahmet eylesin bir can kaybımız var. Bir vatandaşımız vefat etti. Elazığ Maden Gezin beldesinde 4-5 katlı bir bina yıkıldı. O 4-5 katlı binanın içerisinde yaşayanlar vardı. İçeriden 1 kişi sağ olarak kurtuldu, diğerlerini kurtarma çalışmaları sürüyor. Onun dışında çevre köylerden ve bahsettiğim alanların hiçbirisinde şu ana kadar bu ölüm haberinin dışında herhangi bir ölüm haberi merkezlerimize, emniyetimize, jandarmamıza, valilerimize, 112'ye, şu ana kadar intikal etmiş değil. Kamuoyuna bilgiler geldikçe milletimize bu bilgileri nakledeceğimizi ifade etmek istiyorum."Bölge halkına geçmiş olsun dileklerinde bulunan Soylu, "AFAD ekiplerimiz, 112 ekiplerimiz, Çevre ve Şehircilik ekiplerimiz tamamen olay yerine intikal etmiş durumda. İntikal etmeye çalışanlar var." dedi.AFAD İl Müdürlüğünde çalışma gruplarıyla olası bir İstanbul depremine yönelik çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Soylu, "Şimdi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, AFAD Başkanımız ve 112 Acil Sağlık Genel Müdürümüzle beraber Elazığ'a hareket edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum." diye konuştu.Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığından kamuoyunun aydınlatılmaya devam edeceğini kaydetti.