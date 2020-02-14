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İçişleri Bakanı Soylu Elazığ İtfaiyesi'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilk müdahale eden ekipler arasında yer alan Elazığ İtfaiyesi çalışanlarını ziyaret etti.

14.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:12İçişleri Bakanı Soylu Elazığ İtfaiyesi'ni ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilk müdahale eden ekipler arasında yer alan İtfaiyesi çalışanlarını ziyaret etti.
Bakan Soylu, merkez üssü ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki çalışmalarını sürdürüyor.
Depreme ilk müdahale eden ekipler arasında yer alan Elazığ İtfaiyesi çalışanlarını ziyaret eden Soylu, deprem günü yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Soylu'ya, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve diğer yetkililer eşlik etti.

Süleyman Soylu, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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