İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Bu millete sözümüzdür, 2020 öyle bir yıl olacak ki terör örgütlerinin artık dağda ne kimsesi kalacak ne de sesleri çıkacak. Bizim görevimiz bu ülkede kardeşliği tesis etmektir. Kim kardeşliğimize, büyümemize musallat oluyorsa elbette buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.Soylu, Sultangazi'de düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'nde, hem bulunulan makamların, hem de hayatın, nihayetinde gelip geçici olduğunu dile getirerek, bugün kendilerinin olduğu kürsülerde yarın başkalarının olacağını söyledi.Asıl meselenin, giderken arkada ne bırakıldığı olduğunu aktaran Soylu, "Önemli olan bizden sonraki nesillere neyi miras bıraktığımızdır. Bakın Erzurum'un büyükleri, geçmiş insanları, bugünün Erzurumlularına övünülecek bir kimlik miras bırakmış. Kadim bir medeniyet aklı, bir vatan sevdası, birlik ve kardeşlik ruhu bırakmış, iman ve itikat bırakmış. O güzelim Yakutiye Medresesini yapanlar, Çifte minareli medreseyi yapanlar bu şehre sadece taş binalar değil, aynı zamanda bir ruh bırakmış. İbrahim Hakkı Hazretleri, Abdurrahman Gazi Hazretleri, ilim, ve maneviyat bırakmış. Nene Hatun, Fatma Hatun, bu şehre bir cesaret, kahramanlık ve vatan sevdası miras bırakmış. Geçmiş büyüklerimiz bu ülkenin her karış toprağına, yaptıkları iyi işlerle güzel miraslar bırakmış." diye konuştu.Soylu, bugün ülkenin dört bir yanında özgür ve bağımsız yaşandığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu ülkenin doğusundan batısına her noktasında ezanlar okunuyor. Erzurumlular büyük bir mühür vurdunuz bu vatana. Bu vatanı ele geçirmeye çalışanlara büyük bir ders verdiniz. Ne zaman zora düşsem Erzurumlu hemşehrilerim her zaman bize güç ve kuvvet vermiştir, sofrasını açmıştır. Bugün de ne zaman zora düşsem aklımdan hep sizin yiğitliğiniz geçer. Çocuklarımız, PKK diye bir terör örgütünün olmadığı bir ülkede yaşasın istiyoruz. Dün 4 terörist gitti bugün de Şenyayla'da 5 terörist, evlatlarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bu mücadeleyi çocuklarımız yarın zorluk çekmesin diye yapıyoruz. 40 yıldır bu ülkede terör örgütü konuşuluyor. Artık çocuklarımız konuşmasın istiyoruz. Onlar doktorluğu, mühendisliği, hemşireliği konuşsunlar. Üniversitelerde bilim ve ilim konuşsunlar.Geçen hafta Adıyaman'a gittim, herkes büyük bir heyecan yaşıyor. Yaptığımız sohbetlerin şekli değişmiş. Daha sonra Ardahan'a gittim, 17 bin insanımızın çalışacağı bir tesisin temelini attık. Eğer terör ve huzursuzluk olsaydı dünyadan ve Avrupa'dan önemli markalar oraya gelip, yatırım yapabilirler miydi? Türkiye'nin geldiği durum budur. Tunceli de turizm son 3 yılda yüzde 350 arttı. Diyarbakır ve Mardin'de yine öyle arttı, otellerinde yatmaya yer yok. Biz güçlü kuvvetli ve kudretli bir milletiz. 'Niye Barış Pınarı Harekatını, Zeytin Dalı Harekatını yaptınız?' şeklinde sorulara muhatap olduk. Ne olsaydı? Yapmasaydık da ülkemizi ele mi geçirselerdi?"Soylu, herkesin bir zamanlar, "Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi yenilmez" dediğini hatırlatarak, "Bugün öyle değil, tam 18 yıldır bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini yendi. Bugün orada, hastane, okul, yol, hemşire var. Bugün Batı'da ne varsa Doğu'da da var. Bu millete sözümüzdür, 2020 öyle bir yıl olacak ki terör örgütlerinin artık dağda ne kimsesi kalacak ne de sesleri çıkacak. Bizim görevimiz bu ülkede kardeşliği tesis etmektir. Kim kardeşliğimize büyümemize musallat oluyorsa elbette buna müsaade etmeyeceğiz. Nasıl ki Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini yenmişsek bugün etrafımızdaki coğrafyaya, Ortadoğu'ya da barış ve huzuru Türkiye getirecektir, bu millet getirecektir. Bu gücü sizin duruşunuzdan buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.