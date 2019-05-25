İçişleri Bakanı Soylu Eyüpsultan'da muhtarlarla buluştu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim de devlette oluşturduğumuz böyle bir e-Devlet sistemi var. Hatta bir e-Belediye sistemine geçiyoruz. 2019'un sonunda inşallah e-Belediye'de çok önemli bir noktaya geçeceğiz. Artık belediyelere insanlar elinde poşetlerle gitmeyecekler." dedi.Soylu, Eyüpsultan'da bir otelde muhtarlarla bir araya geldi.Bu tarz toplantıların önemli olduğunu belirten Soylu, görüş alışverişinde bulunarak politika belirlemeye karar verdiklerini anlattı.Kendisinin de önce meseleyi tanımaya, teşhis etmeye çalıştığını belirten Soylu, şunları kaydetti:"Bakanlığa geldiğimiz noktada birçok meselede politika belgesi oluşturduk. Yani 'Biz nasıl yürüyeceğiz?' Mesela trafik ile ilgili politika belgesi oluşturduk ve yaklaşık 59 politika yaptık, belirledik. Bu 59 politikanın bir kısmına kısa, orta ve uzun vadede diye yazdık. Bunların yaklaşın yüzde 80-85'ini gerçekleştirmiş durumdayız. Uyuşturucu, asayiş yani birçok meseleyle ilgili aslında hep beraber yaptığımız bu toplantılarda birlikte bir veri seti hazırlıyoruz. Hem günlük meseleleri çözüyoruz hem de geleceğe yönelik politika belirliyoruz."Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı muhtarlık müessesesinin kurumsallaşması konusunda önemli adımlar attığını ve bazılarını gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Bir taraftan Muhtarlar Daire Başkanlığı bir taraftan Muhtarlık Bilgi Sistemi ve yine bunun yanı sıra muhtarlarımızın özlük haklarının birtakım iyileşmelerle karşı karşıya kalması. Özellikle Sosyal Güvenlik primleriyle alakalı. Aynı zamanda silah ruhsatlarıyla alakalı." diye konuştu."e-Belediye sistemine geçiyoruz"İletişim ve teknolojinin gelişmesiyle vatandaşların kurumlara gitmeden hizmet alma isteğinin sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın reel durumu olduğuna dikkati çeken Soylu, "Bizim de devlette oluşturduğumuz böyle bir e-Devlet sistemi var. Hatta bir e-Belediye sistemine geçiyoruz. 2019'un sonunda inşallah e-Belediye'de çok önemli bir noktaya geçeceğiz. Artık belediyelere insanlar elinde poşetlerle gitmeyecekler. Bütün kurumlardan ilgili belgeleri alabileceği ve her şeyi görebileceği, vatandaşın oradan oraya koşmayacağı muhteşem bir sistemi ortaya koyuyoruz." bilgisini verdi.Soylu, "İçişleri bakanlığı, 100 bin polisi İstanbul'a getirip oy kullandıracak." iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, 31 Mart seçimlerinde hangi seçmenler oy kullandıysa 23 Haziran'da da aynı seçmenlerin oy kullanacağını vurguladı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Amerika bize, Amerika'ya giriş yasağı koydu değil mi? Bizi teröristler ve tecavüzcüler listesine koydu Abdulhamit (Adalet Bakanı) Bey ile beraber. Allah'ını seversiniz yani hangi terörizme bulaşmışlığımız, hangi tecavüz olayına karışmışlığımız var bizim? O listeye biz ne için girdik? Şahsımız adına o listeye girmedik. Bugün had bildirmek isteyenlerin ortaya koyduğu bir süreçti. O zaman biz bu kavgayı niçin yapıyoruz? Madem biz kendi hakkımızı savunamayacaksak niye etrafımızdaki ateş çemberiyle mücadele ediyoruz? Niye terör örgütleriyle mücadele ediyoruz?" diye konuştu.İstanbul'un polis sayısıUyuşturucu ile mücadele kapsamında bekçi sistemini başlattıklarını anlatan Soylu, şunları kaydetti:"O tarihlerden sonra yeni karakol açma konusunda yeni düşünce ürettik. Bir taraftan muhtar, bir taraftan bekçi… Türkiye'de toplamda 21 bin bekçi var. Bunun yüzde 20'si İstanbul'da. Şimdi İstanbul'a bin 200 bekçi daha vereceğiz. Birkaç gün önce mezun ettiğimiz 2 bin 500 polisin 2 binini İstanbul'a veriyoruz. 3 bin polisi de ağustos sonu itibarıyla veriyoruz, 5 bin polis. 2 bin polisi de aralık sonu vereceğiz ve İstanbul tarihinde ilk defa polis sayısı 55 binin üzerine çıkmış olacak. Bunlar sizle yaptığımız değerlendirmeler sonucu ortaya çıktı."