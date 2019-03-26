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İçişleri Bakanı Soylu: "Geçen bir terörist cezaevinde öldü"İSTANBUL - Bayrampaşa'da vatandaşlara hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen bir terörist cezaevinde öldü" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da halka hitap etti. Soylu, "Bugün Doğu ve Güneydoğu'da huzur var. Doğu ve Güneydoğu bugün 24 saat huzur içerisinde. Geçen bir terörist cezaevinde öldü. Sonra bunu getirecekler Diyarbakır'a. Orada havalimanında karşılayacaklar kimler? Vekiller. Sonra da mezarlığa defin için tören yapacaklarmış. Diyarbakır valimizi aradım. Dedim ki; bir havalimanında bunları görmek istemiyorum. Mezarlığa da bir kilometre yaklaştırmayacaksınız bu vekilleri dedim" dedi.