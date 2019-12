İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu yıl iknayla ailelerle beraber Türkiye 'ye adalete teslim edilen terörist sayısı 266'ydı bugün öğlene kadar. Şimdi iki kişi daha geldi 268 oldu." dedi.Soylu, CNN Türk'te katıldığı Hafta Sonu Özel programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki "evlat nöbeti"ne dikkati çeken Soylu, "Bence bir yüzleşme var. Hepimizin yüzleştiği bu çıplak gerçekle, bugün oradaki Kürt vatandaşlarımız ve kardeşlerimiz de aynı şekilde yüzleşiyorlar." diye konuştu.Soylu, annelerin çocuklarının oradan gittiğini bildiği için HDP İl Başkanlığı önünde beklediğini anlatarak, devletin uzun yıllardır verdiği mücadele hakkında şunları söyledi:"Diyarbakır Barosu diye bir baro var. Bunlar hukuk okumuş insanlar. Her türlü meseleye itiraz ederler, yanınızda dibinizde yanı başınızda PKK'dan mağdur olmuş anneler var. Diyarbakır ticaret, sanayi odası... Ne odası ise... Ne yapmışlar, ne koymuşlar ortaya? Ödleri kopuyor. Annelerin ödleri patlamıyor. Annelerin ortaya koydukları, 13-14 yaşında sonra... Yarınlarda Türkiye'yi sarsacak elimizde birtakım şeyler var. Bu çocuklara nasıl davrandıklarına yönelik. Bunları paylaşıp paylaşmamada arkadaşlarımızda değerlendirme yapıyoruz. İğrenç insanlar bunlar. Hem yapmışlar hem de videoya almışlar. İğrenç insanlar. Terör örgütü PKK, sadece bir ülkenin bir bölgesine yönelik kendine ait bir süre. ortaya koymaya çalışmıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz, inanç ve kültür merkezimizdir. Türkiye'de, din, anlamda da en güçlü alanlardan birisidir. Yapmak istedikleri çok net. Onu oradan sıyırıp almak istiyorlar. O güçlü yapıyı, kurtuluş mücadelesinde, Çanakkale'de... Savaşa gitmekten daha büyük bir ortak yolculuk var mı? Ortak bir kader var mı? Bir millet olmanın en önemli timsallerinden biridir bu. Cumhuriyeti de beraber kurduk."PKK'nın dinsiz bir örgüt olduğuna dikkati çeken Soylu, örgütün Batı'yla entegrasyonun en önemli motivasyonunun da bu olduğunu kaydetti.Soylu, PKK'nın Batı'yla ilişkisinin diğer bir yönünün de kadınlar olduğunu dile getirerek, "Batı'yı bir 'Kadınları özgürleştireceğiz.' diye avladılar. Sekülerleşme üzerinden Batı'yla kendilerine ait bit paydaşlık kurmaya çalıştılar." dedi.Terörle mücadele ikna çalışmasının önemine işaret eden Soylu, şunları söyledi:"Hem jandarma hem de emniyet şu anda ortak gittikleri de dahil 6 bin aileyi sürekli ziyaret ediyorlar. Yurt dışında bulunan, örgüt içerisinde bulunan çocuklarının Türkiye'ye gelmesini istiyorlar. Burada da çok başarılı olduk. Suriye'de, Irak'ın kuzeyinde... Bu yıl terör örgütüne 125 kişi katıldı şu ana kadar. Bu yıl iknayla ailelerle beraber Türkiye'ye adalete teslim edilen terörist sayısı 266'ydı bugün öğlene kadar. Şimdi iki kişi daha geldi 268 oldu. Terör örgütü Türkiye'den oradaki yapıdan oluşturmaya çalıştığı iklimden ancak 125 kişi... Zeytin Dalı Harekatı'na rağmen, Barış Pınarı Harekatı'na rağmen... Bunların her biri terör örgütünün kendi ivmelenmesini sağlayacak işler olabilir, terör örgütü açısından. Buna rağmen 125 kişi. Biz kaç kişiyi söktük getirdik? 268 kişi. Tamamen bilimsel temellere oturtulmuş her birinin kitabı değeri, eğitimi var. Arkadaşlarımız başarılı şekilde bunu sağlıyorlar."İçişleri Bakanı Soylu, HDP'li belediyelere kayyum atanması hususunda yöneltilen soru üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:"Bütün HDP il binalarını terör örgütlerine adam alma merkezi olarak kullandılar. Belediyeleri ne olarak kullandıklarını hepimiz gördük. Çukur olaylarında arabalarından tutun kepçelerine kadar, insanlarına ve paralarına kadar... Geçen gün Amedspor hakkında bir şey söyledim. Bana yine kızdılar. Birisi bu lafı söyleyecek. Ne kadar kızarlarsa kızsınlar. Ben devlet millet adına gerçekleri söylemeye devam edeceğim. Cemil Bayık belediyelere talimat verdi. Bu bizim istihbari bilgimiz. 'Amedspor'u destekleyeceksiniz, para göndereceksiniz.' dedi. Bu talimatı kim veriyor? Terör örgütü mensubu. Ben Amedspor'a müfettiş ve denetmen gönderdim. Tam da Cemil Bayık'ın dediği çıktı. Büyükşehir Belediyesi, Silvan Belediyesi, Tam 4 belediye söylediği tarihler içerisinde para göndermiş. Bu ilişkiyi yok göremeyiz.""HDP milyonlarca oy aldı ve Meclis'te grubu bulunan bir parti, bunu PKK yönetiyorsa neden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı işlem yapmıyor?" şeklindeki soru üzerine Soylu, "Onun meselesi. O hukukun ve yargının meselesi. Bana bazen de kızıyorlar. Ben Anayasa Mahkemesi ile aynı gözlükten bakmıyorum. Bakmak zorunda mıyım? O zaman niye yasama, yürütme, yargı var. Ben yürütmenin bir temsilcisiyim." dedi.Soylu, yabancı teröristlerin iadesine dair son durum hakkında şunları söyledi:"3069 DEAŞ'lıyı kim öldürdü? Hem de Avrupa'nın DEAŞ tehdidinden bizim DEAŞ tehdidimiz çok yüksek. Buradalar. Biz de tarlayı sürme imkanları Irak'ta Suriye'de Tunus'ta Afganistan'da Pakistan'da buralarda tarlayı sürme imkanları daha yüksek. Ama buna rağmen Avrupa sanki burada tertemiz. Bu meseleyi bizim üzerimize ve İslam ülkeleri üzerine yıkmak için çabaları söz konusu. Şimdi de bunların bin 200 civarına cezaevinde, geri gönderme merkezlerimizde 980, bizim gözetimimiz altındaki Fırat Kalkanı bölgesinde 287 civarında DEAŞ'lı var. 'Bunları istemiyoruz. Vatandaşlıktan çıkardık' dediler. Yok öyle bir şey. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, BM kararları açık, Güvenlik Konseyi kararları, geri kabul anlaşmalarımız açık. Bunları size göndeririz, yoksa sizi rezil ederiz. Açık açık söyledik."Soylu, yıl başından beri 778 teröristin ülkelerine gönderildiğini belirterek, temelde Türkiye'nin Avrupa'yı gözeten bir çalışma yaptığını anlattı.Sinan Aygün'ün iddialarıİçişleri Bakanı Soylu, eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ortaya attığı iddiaları ve Bakanlığın müfettiş görevlendirmesine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:"CHP Genel Başkanı iki kişi arasında müfettiş atayacak, 'Bu ikisini dinlesin, karar versin.' diyecek. Bizim Anayasa ve kanunun verdiği yetkiye göre... Bu bir kamu işidir. Halkı ilgilendiren bir iştir. Buna ilgisiz kalamam. İlgisiz kalırsam kamu bana 'Vergilerimle seni orada bakıyorum, benim hakkımı nasıl savunmazsın.' der. 'Bravo, bu adamlar da bunu hemen atadılar, bunu sağladılar.' demiyor, 'İçişleri Bakanı buna neden müfettiş atıyor?' diyor. 25 milyondan bahsediliyor. Bunu bilmesi gereken tek merci halktır. Böyle bir şey varsa da yoksa da vatandaş bunu bilsin. Bizim mülkiye müfettişlerimiz ne işe yarıyor? Bu işe yarıyor. Yılbaşından bugüne 150 belediyede özel teftiş yaptırıyorum. Bunun yüzde 40'ı AK Partili belediye. Özel teftiş ne demektir biliyor musunuz? Bütün alanlarda yapılıyor. Personelinden gelirine kadar, ihalesinden yapımına kadar."(Sürecek)