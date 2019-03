Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı Soylu: "Havalimanı açılacağı gün her yere kağıt dağıttılar. Bu havaalanında uçmayacaksınız dediler. İlk Pervin Buldan uçtu. Niye bu halkın çocuklarını dağa götürüyorsunuz. Kendi çocuklarınızı dağa götürsenize"BİTLİS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu partisinin seçim çalışmalarına destek vermek amacıyla Bitlis'e geldi. Bakan Soylu, ülkeyi ve insanları birbirlerine düşürmek için sürekli nifak tohumları saçıldığını belirterek, "İşleri güçler bu milletin arasına nifak sokmak oldu. Yıllarca baş örtüsünü bu ülkenin en büyük sorunu olarak önümüze getirdiler. Ne oldu başı açık, başı örtülü hepsi bir oldu. Demek ki hep ayağımızın ucuna baktırdılar. Kim ufka baktıysa, onu başka işlerle meşgul etmek istediler. Uzun yıllar bu ülkeyi kumpasa getirdiler. Aynı zamanda terörizmle, PKK ile oyaladılar" dedi.Ağrı'dan sonra Bitlis'e gelen İçişleri Bakan Soylu, seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Burada konuşma yapan Bakan Soylu, birlik ve beraberlik mesajları vererek, kimsenin oyuna gelmemesini istedi. Bitlis'e gelme nedeninin teşekkür etmek olduğunu belirten Bakan Soylu, "Huzurunuzda olmamızın bir sebebi var. Memleketimizin her yerinde aradığımız bir şey var. Çok büyük sıkıntılar çektik. Bu sıkıntıların bitmesi hani bir sevincimiz olur paylaşmak isterseniz. Hani annenizin göğsüne başınızı koyup bir şeyler paylaşmak isteriz. Biz de başımızı sinenize koymaya geldik. Bakın bu ülkede çok zor ve dar günler gördük. Bu ülkede darbeler oldu, Başbakanlar asıldı. Bu ülkenin ileri gitmesini engellemek için darbeler yapıldı. 60'ta, 72'te, 80'de darbeler yaşadık. En son Pensilvanya'daki şarlatan geldi. Bu ülkede bir taraftan terör anarşi ile uğraşırken, bir taraftan da dolar operasyonları, faizlerle meşgul edildi" dedi.Bakan Soylu, ülkenin ilerlemesine fırsat verilmediğini ve sürekli küçük görüldüğünü kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu ülkeyi sürekli Avrupa'dan eksik saydılar. Bu ülkede 1944 yılında uçak ve otomobil yapılıyordu. Bursa'da otomobil fabrikası açılacaktı. Burada da şeftali ekin dediler. Bize ilerleme fırsatı vermediler, küçük gördüler. 'Siz kimsiniz, şalvarlılar bu ülkeyi siz mi yöneteceksiniz' dediler. Sadece bu değil. Bizi birbirimizden ayırmak için Kürt, Türk dediler. Sağcı, solcu dediler. On yıllardır bu ülkedeki insanların kardeşliğini, özgürleşmesini engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Bizim sizin huzurunuza gelmemizin sebebi de nettir. Bu ülkenin bir ferdi olarak minnettar olduğumuzu söylemek için geldik. Buraya gelmenin tek sebebi teşekkür etmek içindir. Milletimiz olmasaydı bizleri savurup götürürlerdi. Dünyanın en kıymetli hazinesini elimizden alırlardı. Öyle dik durdunuz ki bize bir şey yapamadılar"Bakan Soylu, sürekli milletin arasına nifak sokulmaya çalışıldığını da belirterek, "Yıllarca baş örtüsünü bu ülkenin en büyük sorunu olarak önümüze getirdiler. Ne oldu başı açık, başı örtülü hepsi bir oldu. Demek ki hep ayağımızın ucuna baktırdılar. Kim ufka baktıysa, onu başka işlerle meşgul etmek istediler. Uzun yıllar bu ülkeyi kumpasa getirdiler. Aynı zamanda terörizmle, PKK ile oyaladılar. Gelip burada yaşayan kürt kardeşlerimizi kim sordu. Diyarbakır'da 2 peygamber var. 35 medeniyet var. Diyarbakır erenler diyarı, Bitlis'i nereye koyacağız. Sadece birbirimizi ayırmaya değil, imanımızdan, kökenimizden, kardeşliğimizden ayırmaya çalışıyorlar. Bunu sürekli yapıyorlar. 'Zillet ittifakına oy vereceğiz' diyorlar. Kendilerine ait bir tezgah kurmuşlar. 94 belediyeye kayyum atadık. Çünkü teröre yataklık yapıyorlardı. Sadece Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya gelirken 30 kere Hakkari'ye gittim. Sadece huzur olsun diye, terörün bu milletin yakasından düşmesini, çocukların geleceğe umutla bakması için gittim. Onlara yalnız değilsiniz diye haykırdık. Büyük mücadeleler veriyoruz" diye konuştuHuzurla birlikte bölgenin geliştiğini ve her gün yeni yatırımların yapıldığını da kaydeden Bakan Soylu, "Huzur olmazsa buralar gelişebilir mi? 15 Temmuz'dan sonra atılan adımlarla teröre geçit vermiyoruz. Neden bu millet bunun yoksulluğunu mağduriyetini yaşadı. Havalimanı açılacağı gün her yere kağıt dağıttılar. Bu havaalanında uçmayacaksınız dediler. İlk Pervin Buldan uçtu. Niye bu halkın çocuklarını dağa götürüyorsunuz. Kendi çocuklarınızı dağa götürsenize. Bu milletin evlatlarından ne istiyorsunuz. Onlar bir eli yağda, bir eli balda, onlar rahat etsinler diye milletin evlatlarını dağa gönderecekler. Bunlarla siz ilgilenmeyin. Terör bizim işimiz. Siz çocuklarınızı yarına hazırlamaya bakın. Buraları en güzel şekle getireceğiz. Güneydoğu'nun büyük zenginlikleri var" dedi.Bakan Soylu, buradaki konuşmasının ardından Ahlat ilçesine geçerek Selçuklu Çarşısı'nda halka seslendi. Bakan Soylu, "Bu kadar saldırmalarına rağmen içerden ve dışarıdan saldırmalarına rağmen elif gibi dik durdurunuz. Biraz içimi dökmeye geldim. Heyecanımızı yarınlarımızı ufkumuzu paylaşmaya geldik. Huzurlu olmamızı, büyümemizi, sevincimizi paylaşmamızı istemiyorlardı. Ekonomimize saldırdılar. Yeter ki huzurlu olmayalım diye her on yılda bir darbe yaptılar" dedi.