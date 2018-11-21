İçişleri Bakanı Soylu: "Hudut Kapılarımızda Esas İtibariyle Türkiye'nin Gelişmesinin, İstikrarının...

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:48



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:48

İçişleri Bakanı Soylu: "Hudut kapılarımızda esas itibariyle Türkiye'nin gelişmesinin, istikrarının yurt dışında oluşturduğu cazibenin turizm ve ekonomik faaliyet olarak getirdiği bir yoğunluk söz konusu"-"Türkiye'de 2016 yılına kadar yaklaşık 5-6 yıl boyunca kaçak sigara oranı Türkiye'de satılan sigara oranının yüzde 20'lerinde seyretti"-"Türkiye'deki kaçak sigaranın toplam pazar payı son 2 yılda gerek yol kontrollerimiz, gerek sınırlarda aldığımız tedbirler, gerek tüm güvenlik kuvvetlerimizin aldığı tedbirler ve yaptığımız operasyonlar çerçevesinde yüzde 6'ya düştü"-"Geçen yılın ilk 10 ayında hudut kapılarımızdan giriş-çıkış yapan yabancı insanların sayısı 57.3 milyon kişi. Bu yılın ilk 10 ayında ulaştığımız sayı ise 70.80 milyon kişi"ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı Yönetici Semineri"ne katıldı.