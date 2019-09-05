Haberler» Güncel» Haber

İçişleri Bakanı Soylu ile görüştüler

Karadenizli Sanatçı Adnan Yılmaz (Kont Adnan), gişelerde karşılaştığı hemşerisi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile samimi sohbete bulundu.

05.09.2019 17:26 İçişleri Bakanı Soylu ile görüştüler

Trafik denetimi sırasında İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ile karşı karşıya gelen Karadenizli Ünlü yapımcı, bestekar ve sanatçı Adnan Yılmaz (Kont Adnan) ile Sakaryalı Sanatçısı Oflu Kadir; ülke gündemi, sanat ve siyaset üzerine samimi sohbette bulundu.

Bakan Soylu'ya destek verdiklerini, icraatlarını takdirle karşıladıklarının altını çizerek, büyük bir özveri ve cesaretle çalıştığının altını çizen sanatçılar, "bizler hep sizlerleyiz, dualarımız ile sanatımız ile ülkemiz için çakılan her bir çivi içinde minnettarız" şeklinde yorum da bulundular.


Süleyman Soylu, Adnan Yılmaz, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
20:47   VEDAŞ, borcu olan belediyenin elektriğini kesti, belediye VEDAŞ'ın binasını mühürledi
20:47   Ankara'da izinsiz eylem yapan hdp'li gruba müdahale: 31 gözaltı
20:46   DSİ Genel Müdür Yardımcısı Dağdeviren, baraj inşaatını inceledi
20:46   Ankara'da minikler ilk kez sıralara oturdu
20:46   Yemen'deki hapishane saldırısında ölü sayısı 156'ya yükseldi
20:46   Kuzey Kore, BM'den ülkedeki yardım çalışanlarının sayısını azaltmasını istedi
20:45   Ankara'da izinsiz eylem yapan hdp'li gruba müdahale: 31 gözaltı