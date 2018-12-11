İçişleri Bakanı Soylu
: "İngiltere
ve Almanya
, PKK
konusunda bizimle beraber belirgin çizgiye yaklaşma eğiliminde. Neden? Çünkü tüm karışıklıklarda çıban başı çıkan bunlar"- "Avrupa
herhalde şunu düşünüyordur. Güneyimizde bir ABD
gerçeği var. Bir Suriye
gerçeği var. Bir Irak
gerçeği var. bir PYD gerçeği var, bir DEAŞ gerçeği var"-"Herhalde AB sınırında böyle bir gerçek yok şu anda. Almanya'nın da böyle bir gerçeği yok. Bu gerçekler varken ve Türkiye
bu gerçeklerle mücadeleyi eş anlı ederken, elbette ki bu müzakerelerde bunlar ortaya konacaktır. Terörle mücadele bizim vazgeçilmezimizdir"Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak: - "Gümrük Birliği
çok daha ümit vaat eden bir süreci ortaya koyuyor. Bu noktadaki taleplerimizi 28 Şubat
'taki toplantıda çok daha güçlü dile getireceğiz"
ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, 5. Reform Eylem Grubu toplantısında yaptıkları açıklamalar sonrası soruları cevapladı.
PKK,İngiltere,Almanya,Süleyman Soylu
11 Aralık 2018 Salı 14:39