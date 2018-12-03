İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'a 400-500 Trafik Polisi Nakledeceğiz (1)

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:34



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:34

Haber-Kamera: Murat SOLAK - İSTANBUL DHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da Trafik Motosikletleri Teslim Töreni'nde konuştu."Önümüzdeki günlerde toplam 6600 personel daha emniyet teşkilatımıza Aralık'ın yarısından sonra katılacak. İnşallah bunun 1500 tanesini tekrar trafiğe vereceğiz" diyen Soylu, "Özellikle İstanbul'a 400-500 şehir için trafik polisi nakledeceğiz" dedi.Bakan Soylu, "1200 üzerindeki bekçi İstanbul'da görevlendirilmek üzere belirlendi. İnşallah Şubat'ın sonunda var olan 2800 bekçimize ek olarak İstanbul'da 1200 bekçimiz daha 4000 bekçi göreve başlamış olacak" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:-----------Bakanın açıklamaları