İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul'da 39 İlçede 2872 Alan Belediyeler Tarafından Toplanma Alanı...

İçişleri Bakanı Soylu
: " İstanbul
'da 39 ilçede 2872 alan belediyeler tarafından toplanma alanı olarak belirlenmiştir"-- Bakan Soylu: "e-devlet üzerinden toplanma alanları belediyelerle ortak çalışmayla duyuruldu"Bakan Soylu: "İstanbul'da herhangi bir afet durumunda AFAD
, AFAD'ın çözüm ortakları ve İstanbul İtfaiyesi personeli olmak üzere toplam 5602 sahada hazır olacak şekilde organizasyona müdahale planlarımız hazır"
İSTANBUL(İHA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, " İstanbul'un Afetlere Hazırlık Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" nda açıklamalarda bulundu.
İstanbul,Süleyman Soylu
07 Aralık 2018 Cuma 16:34