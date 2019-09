- İçişleri Bakanı Soylu " İstanbul ve Ankara için kayyum söz konusu değil"İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "İstanbul ve Ankara için kayyum atanması söz konusu değildir" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanması tartışmaları ile ilgili konuştu.Yapılan seçimlerde İstanbul seçmeninin kararını verdiğini hatırlatan Soylu, "Bu karar demokratik ve hukuki bir karardır. Burada seçilmesinin bir tek sebebi var 'benim elde ettiğim bütçeyle benim mahalli idarelerin müşterek hizmetlerini burada gör. İBB bana vereceği hizmeti koordine et, çöpümü topla, suyumu akıt, başıma seninle ilgili problem geldiği zaman çözmeye çalış'. Bir belediye ülke yönetmek için seçilmez. Kendi işini iyi yaparsa o halk takdir eder. Türkiye politikalarına hevesli olabilirsiniz. Hedefleriniz de olabilir. Hepimiz buralara aydan gelmedik. Bu milletin içerisinden geldik. Bunu arzu da edebilirsiniz. Ama önce işinizi yapacaksınız. Biz burada bu belediyelerin Diyarbakır, Mardin Van bunların alınmasını terörle irtibatlarında dolayı olduğunu, niçin alındığını ifade ettim" ifadelerini kullandı.İBB Başkanı İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini eleştiren Soylu, "Diyarbakır'da 'ben sizinle aynı çizgideyim, 16 milyonun selamını getirdim' diyor. Ben İstanbul seçmeniyim. Ben PKK teröristlerini tedavi ettiren, terörist cenazelerine katılan, bir teröristin ismini caddeye verene ben selam göndermedim. Hanımla da konuştum o da göndermemiş. Bütün bunlar bir belediye başkanının yapması gereken şeyi üstündedir. Bunu ben değerlendirmem. Bunu İstanbul seçmeni değerlendirir.Biz orada teröre karşı mücadele ortaya koyuyoruz. Teröre karşı mücadeleli destekleyen bir kişiyi, onların gönüllendiren bir kişiyi ben içişleri bakanı olarak uyarırım. Bu yaptığın yanlıştır, doğru değildir diye. Biz terörle mücadele veriyoruz. Bırakın da bu işin bu boyutunun nasıl yönetilebileceğini ortaya koyma hakkı bize ait olsun. Bu mücadele yapılırken bu mücadelenin yapıldığı kesime, terör örgütünün görevlendirdiği insanlara moral verenlere söz söyleme hakkımız da olsun" şeklinde konuştu.İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanmasının gündemle olup olmadığı konusuna da yanıt veren Soylu, "Muhtarlığın kendi kuralları var. Belediye başkanı kendi kuralları var. Kaymakam kendi kuralları var. İstanbul ve Ankara bir başka yere kayyum atanabilmesi için terör irtibat ve iltisak bulunması gerekir. bunu ortaya çıkaranlar Diyarbakır, Van ve Mardin'de yaptıklarımızı sulandırmak için yapıyor. İstanbul ve Ankara için kayyum atanması söz konusu değildir. Bu terörle alakalı bir şeydir. Siz terörü destekliyorsanız, yardım ve yataklık yapıyorsanız elbet devlet gereğini yapar. Ne İstanbul ne Ankara'nın bu konuda bir değerlendirmemiz söz konusu değil" açıklamalarında bulundu."Yunanistan'ın bıraktığı bir tek FETÖ'cü yok"Yurt dışına kaçan FETÖ'cülerle ilgili bilgiler veren Süleyman Soylu, "Yunanistan bir geçiş ülkesi, bir çoğu Avrupa'ya geçiyor transit olarak. On binlerce insan sınırı geçti, biz bunları bir çoğunu yakalıyoruz. Yunanistan genel olarak bazı kaçakları yakalayınca geri gönderiyor. Kaçakları bizim kara sınırlarımıza bırakıyor. Aralarında 1 tane FETÖ'cü yok. Son 2.5 yıldır 8 bin civarında FETÖ'cü geçti. Türkiye'ye bıraktıklarında bir tek FETÖ'cü yok. Türkiye'ye karşı farklı bir yaklaşım olmadığını hissetmek mümkün değil. Yunanistan büyük bir network parçası. Kendi adına bir karar ortaya koyuyor değil. Almanya'da hangi politika uygulanıyorsa, Amerika'da hangi politika uygulanıyorsa devam etmekte. FETÖ elebaşı neredeyse büyük akıl oradadır" şeklinde konuştu."1 tek kişiyi bile getirebilmek Türkiye'nin gücünü gösterir"Kaçan FETÖ'cülerin yurt dışına yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini vurgulayan Soylu, "Bunların her biri bizim istihbaratımızı, ikili ilişkilerimizin, dış ilişkilerimizi büyük başarısıdır. Bir tek kişinin getirilebilmesi bile Türkiye'nin gücüdür. Dünyada FETÖ'nün alanını kapatmak için ciddi bir uğraş veriyoruz" dedi."Saniyede 100 bin fotoğraf tarıyoruz"Terörle mücadelede kullanılan yüz tanıma yöntemlerinden bahseden Bakan Soylu, "Geçtiğimiz gün emniyette ilgili birimlerimizi ziyaret ettim. Bizimkiler 1 saniyede 100 bin fotoğraf tarıyor. Bu daha başlangıç. Dünyadaki en iyi kapasitelerden bir tanesi" açıklamalarında bulundu."5 kilo TNT yakaladık"Terör eylemlerinin önlenmesine yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını da anlatan Bakan Soylu, dün patlatılmak istenen 5 kilo TNT yakalandığını kaydetti.Mardin'de dün yaşanan çatışmada şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'ı hatırlatan Bakan Soylu, "Dün tufan müdürümüzü kaybettik. Tufan müdürümüz çok iyi arkadaşımdı, gaziydi. Bir terörist yakalamışlardı bu terörist yer göstermeye gidiyorlardı. Bir sığınakta bombalar buldular, ikinci yere gittikleri zaman orada bir terörist grubu ile karşılaştılar. Orada maalesef kasığına gelen yarayla şehit oldu. Bu mücadeleler devam ediyor" ifadelerini kullandı.