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İçişleri Bakanı Soylu, Kızıltepe'de ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Kızıltepe Kaymakamlığı ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

22.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:06İçişleri Bakanı Soylu, Kızıltepe'de ziyaretlerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'in Kaymakamlığı ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 922 ilçede eş zamanlı olarak kaymakamlar başkanlığında düzenlenen "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"na Mardin'in Kızıltepe Kaymakamlığında katılan Soylu, daha sonra kaymakamlık birimlerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakamlıktaki vatandaşlarla sohbet eden Soylu, AK Parti İlçe Başkanlığına da ziyarette bulunarak partililerle bir araya geldi.

Süleyman Soylu, Kızıltepe, AK Parti, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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