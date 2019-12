İçişleri Bakanı Soylu, MUŞTİ'nin açılışını yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2011'de milletin kararını verdiğini ve Kanal İstanbul 'u yapacaklarını belirterek, "Birileri çatlasa da, patlasa da 2011'de milletimiz karar verdi ve Kanal İstanbul'u yapacağız" dedi. Muş Belediyesi tarafından Muş-Bingöl karayolu üzerinde yapımı tamamlanan Muş Şehirlerarası Otobüs Terminalinin (MUŞTİ) açılışı için düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öncelikle bu tesisin hem Muş'a hem Muşlulara hem de Muş'u ziyaret edip bu hizmetten istifade edecek tüm vatandaşlara hayırlı uğurlu olmasını diledi. Şenyayla Üs Bölgesini ziyaret ettiklerini hatırlatan Bakan Soylu, "Sabahleyin Muş'a geldiğimizde bir borcumuzu eda etmeye gittik; Şenyayla'ya, yeni yaptığımız üs bölgesine. Orada kahramanlarımızın bundan kısa bir süre önce hakikaten canları pahasına ortaya koymuş oldukları bir operasyonun başarılı sonucunu ve onları tebrik etmeye gittik. Kar yağıyordu, epey de bir kar vardı ama ay yıldızlı bayrak 50 metre göklere çekilmiş orada dalgalanıyordu. Allah razı olsun memleketimizin birliği için, beraberliği için, memleketimizin yarınları için, huzurumuz için, kardeşliğimiz için, üretimimiz için, zenginliğimiz için gayret gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Belediye Başkanımız Feyat Asya, hakikaten önemli bir eserin altına imza atmış. Yaklaşık 6 bin 500 metrekare kapalı alan ve 13 milyonu aşan bir maliyetle hakikaten Muş'a yakışır ve iyi bir hizmet verecek, ilk kez inildiğinde de buradan seyahat edildiğinde de insanların huzur içerisinde, güven içerisinde rahatlıkla adım atacağı, burada hizmet veren özellikle seyahat firmalarının hem konforlu hem de güzel bir şekilde kendilerinin çalışma ortamlarına kavuştuğu bir tesisi Muş'a kazandırdığı için Muş Belediyesini tebrik ediyorum. Kıymetli Feyat Asya başkanımızı tebrik ediyorum ve takdir ediyorum" dedi."2 YIL SONRA MUŞ YERLİ OTOMOBİLİNE DE KAVUŞACAK"Muşluların 2 yıl sonra yerli otomobile kavuşacağını kaydeden Bakan Soylu, "İnşallah 2 yıl sonra Muş yerli otomobiline de kavuşacak. Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi yenilmiştir. Yol yoktu, hastane yoktu, doktor yoktu, öğretmen yoktu, üniversite yoktu, havalimanı yoktu, Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetiyle birlikte Allah'ımıza şükürler olsun havalimanı olmayan illerin tamamında havalimanı, illerimizin tamamında üniversite, hastaneler, doktorlar, okullar, öğretmenler, kadın kültür merkezleri, gençlik kültür merkezleri, köylere kadar, mezralara kadar yollar, tüm güvenlik tesislerimiz. 2019 yılında KÖYDES'in yol bütçesi 40 milyon liraydı. Doğu ve Güneydoğu'nun her noktasında öyledir. Doğu ve Güneydoğu'nun tamamında Mardin'den Van'a kadar, Diyarbakır'dan Tunceli'ye kadar turist sayısı ortalama yüzde 250'nin üzerinde yükselmiştir" diye konuştu."TERÖRLE MÜCADELEYE AYIRDIĞIMIZ KAYNAKLARI GELİŞMEYE, KALKINMAYA, ÜLKEMİZİN YARINLARINA YATIRACAĞIZ"Terörle mücadeleye harcanan kaynakların gelişmeye, kalkınmaya, ülkenin yarınlarına yatıracaklarını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muş'a her geldiğimde güç buluyoruz, kuvvet buluyoruz. Diğer meseleyi bize bırakın. Terörle mücadele. Bu size sözümüzdür; 2020 yılında ezeceğiz ve böyle bir terör örgütü kalmayacak. Bu millet rahatlayacak. 40 yıldır bu işle uğraşıyoruz, 40 yıldır çoluğumuz çocuğumuz heder oldu, 40 yıldır bu ülkede bu işe ayırdığımız kaynakları inşallah önümüzdeki kısa süreden sonra gelişmeye, kalkınmaya, ülkemizin yarınlarına hep beraber güçlenerek ortaya koyacağımız, geliştireceğimiz Türkiye'ye sağlayacağız" ifadelerini kullandı."KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ"2011'de milletin kararını verdiğini ve Kanal İstanbul'u yapacaklarını hatırlatan Bakan Soylu, "Birileri çatlasa da, patlasa da 2011'de milletimiz karar verdi, Kanal İstanbul'u yapacağız. 2020'de moralimiz daha güçlü olacak, daha kuvvetli olacağız, daha üreten bir Türkiye olacağız, daha saflarımızı sıklaştıracağız, daha omuz omuza olacağız ve sadece 780 bin kilometreye değil etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya medeniyetimizin kardeşliğini, medeniyetimizin birikimini nakşeden, yeniden kendi küllerinden dimdik bir şekilde ayakta olan ve dünyaya halk sesini duyuran Sırat-ı Müstakim'de giden bir Türkiye ve büyük bir millet olarak hep birlikte 2020'yi de kucaklayacağız ve 2023'te Türkiye bugün olduğu gibi cumhuriyetimizin 100. yılında stratejik bir güç olarak inşallah 2030'lar, 2053'ler, 2071'ler, inşallah büyük adımlar atacağız" şeklinde konuştu.Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise, "Teşrifleri ile bugün bizleri şereflendiren ve her seferinde ilimizde ağırlamaktan gurur duyduğumuz fahri hemşehrimiz, abimiz, büyüğümüz, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ziyaretlerinden dolayı sonsuz şükranlarımı sunarım. Bakanım, bugüne kadar mensubu olmakla şeref duyduğum partimizin politikaları çerçevesinde alt yapısı, üst yapısı, sosyal ve kültürel alanda belediyeciliği ilimizde hayata geçirme uğraşı olduk. Bu uğraşımız ve çabalarımızda devlet büyüklerimize yaptığımız bütün müracaatların karşılık bulması bizleri minnettar kılmıştır. Bu minnet bilinci ile bizlere verilen destek ve sağlanan katkılardan dolayı şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Yola çıktığımız ilk gün taahhütlerimizi hep gerçekleşebilecek hedefler üzerinden inşa ettik. Birlikte yöneteceğiz dedik. 'Ortak Akıl Birlikte Yönetim' sloganımıza sadık kalarak ideal bir şehir inşa etmeyi hedefledik. Allah'a şükürler olsun ki bugün bütün olumsuzluklara ve imkansızlıklara rağmen stratejik planımızda belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Gerçekçi davrandık, kapasitemize göre hareket ederek istediğimizi elde ettik. İklim şartlarından dolayı yılın yarısını karla mücadele ederek geçirmemize rağmen yatırım programlarımızı bir yılın genelinden daha ileri bir seviyede yürütüyoruz. Her geçen gün artan performansımızla çalışmaya devam edeceğiz. Bizler hizmette kanaatin olmadığına inanıyoruz ve bu doğrultuda halkımıza hizmetkarlık ediyoruz. Bugün burada açılışını yaptığımız tesisimizle ilimizde yaşanan önemli bir eksikliği gidermenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Terminaller şehirlerin aynasıdır diyerek modern bir kompleks inşa ederek halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bir taraftan alt yapı ve üst yapı alanında yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmanın gayretindeyken, diğer taraftan tesis alanındaki ihtiyaçları da karşılamaya çalışıyoruz. Halkımızın bizlere layık gördüğünü güven ve desteği boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu duygularla teşrifleri ile bizleri şereflendiren Bakanımıza ve beraberindeki heyete teşekkür eder, siz kıymetli hemşehrilerime saygılarımı sunarken, açılışını yapacağımız Muş Şehirlerarası Otobüs Terminalimizin ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.Yapılan konuşmaların ardından terminalin açılışı yapıldı.(İHA)