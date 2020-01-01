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İçişleri Bakanı Soylu, nöbetteki askerin annesiyle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki nöbetçi kulelerini ziyaret etti.

01.01.2020 04:32 | Son Güncelleme: 01.01.2020 04:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'deki Karakol Komutanlığı'ndaki nöbetçi kulelerini ziyaret etti.
Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve beraberindeki heyetle Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'na geldi.
Telefondan görüntülü arama yöntemiyle nöbet tutan bazı jandarma personeliyle görüşen Soylu, personele görevlerinde başarılar diledi.
Bakan Soylu ayrıca Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır valileriyle telekonferans yöntemiyle konuşarak yeni yıllarını tebrik etti.
Daha sonra nöbetçi kulelerini gezen Bakan Soylu, burada askerlerle sohbet etti.
Nöbet tutan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Başboğa'nın annesiyle telefonla görüşen Soylu, "Vatana çok güzel asker yetiştirmişsiniz Allah razı olsun. O nöbetteydi, biz de onu ziyaret ettik. Yeni yıla onlarla girdik. Allah onları size bağışlasın" dedi.
Anne Nuray Başboğa da "Çocuklarımızı düşündüğünüz için çok teşekkür ederim, duygulandım. Sayın Bakanım, iki askerim var biri yanınızda diğeri de Suriye'de." ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Soylu, nöbetteki askerin annesiyle görüştü

Süleyman Soylu, Jandarma, Hakkari, Geçitli, Güncel

Kaynak: AA


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