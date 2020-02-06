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İçişleri Bakanı Soylu: "Ölümlü trafik kazaları yüzde 22,4 azaldı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet birimlerinin sahada gösterdiği üstün gayretlerle geçen yıl, bir önceki yıla göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 22,4, can kayıplarında yüzde 25,2 azalma olduğunu bildirdi.

06.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:50İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet birimlerinin sahada gösterdiği üstün gayretlerle geçen yıl, bir önceki yıla göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 22,4, can kayıplarında yüzde 25,2 azalma olduğunu bildirdi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şehit Fethi Sekin Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı, kentteki bir otelde gerçekleştirildi.
Soylu, kara yolu trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik illerde yürütülen faaliyetlerin ve hedeflere ulaşmadaki etkinliğin değerlendirildiği toplantıya, görüntülü bağlandı.
Trafik kazalarında ve can kayıplarında düşüş olduğunu ifade eden Soylu, şunları kaydetti:
"Emniyet birimlerinin sahada gösterdiği üstün gayretleriyle 2019'da bir önceki yıla göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 22,4, can kayıplarında yüzde 25,2 azalma oldu. İki yıl önce trafik kazaları nedeniyle hem olay yerinde hem de hastanelerde ölenlerin sayısı 7 bin 427. 2018 'de ise bu rakam 6 bin 675'e düştü. Bu yıl bu rakamı 5 binde 1 de olsa altına çekmek temel hedeflerimizden biri. Öncelikle 100 binde 5, ardından 100 binde 4 ve 3'ler bizim temel hedefimiz olmalı."
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da trafik terörüyle etkin mücadele etmek ve kazaları en aza indirmek için ilgili kurumların iş birliğiyle sürekli ve yoğun bir çalışma yürüttüklerini, 2019'da trafik güvenliğinde adeta destan yazıldığını bildirdi.

Süleyman Soylu, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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