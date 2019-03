İçişleri Bakanı Soylu: Onların Ayaklarını Bastığı Yerde Ot Bitmez

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Kandil'i kimin yönettiğini bilmiyor muyuz? Amerika idare ediyor, bunu buradan söylüyorum. Hadi desinler ki, generallerimiz oraya gitmiyor. Hadi desinler ki akıl vermiyorlar. Buradan söylüyorum, Avrupa sürekli teknolojik destek ortaya koymaya çalışıyor, bitmedi hiç vazgeçmiyorlar." dedi.Kent Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, Cumhur İttifakı fotoğrafının 31 Mart seçimleri için bir araya gelmediğini söyledi.Soylu, yaklaşık 10 yıldan beri bu ülkede milleti sıkıntıya sokanların olduğunu belirtti.Bu ülkenin güçlü, kudretli olunmasını istemeyenlerin varlığına işaret eden Soylu, "Ayaklarımızın üzerinde durmayalım özgür bir Türkiye, hür bir Türkiye bağımsız bir Türkiye, dünyaya sözünü hüküm olarak geçirecek bir Türkiye istemiyorlar. İstedikleri şu, boynu bükük olsun, beli eğik olsun, dizleri mecalsiz olsun, ayakları adım atamaz olsun istedikleri bu. Hakkı hakikati, doğruyu söylemesin istiyorlar. Bu ülkeyi büyütmeyeceğiz, elde ettikleri zenginlikleri biz yöneteceğiz, biz idare edeceğiz, oy verseniz iktidara gelseniz ne olacak, iktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız diyenlere 50 gramlık oy pusulasıyla her zaman iktidarız da muktediriz de dediğiniz için huzurlarınızdayız." şeklinde konuştu.Gezi olaylarında ülkede faizin yüzde 3,5-4 civarında olduğunu anımsatan Soylu, şer odaklarının son 8 yıldır ülkenin yakasından hiç düşmediğini dile getirdi.Ülke üzerine oynanan oyunların, millet tarafından Recep Tayyip Erdoğan iradesiyle engellediğini anlatan Soylu, "Erdoğan, İran'la Irak'la bir araya geldi dünyaya bir şey söyledi. 'Siz ne oyun kurarsanız kurun, biz karar vermedikçe o coğrafyada kimseye oyun kurdurmayız.' dedi, bu kadar açık ve net." dedi.Soylu, seçimden sonraki 4,5 yıllık süreçte Türkiye'yi rahat bırakmak istemeyenlerin olduğunun altını çizerek, "Yıllardan beri Türk-Kürt, Alevi-Sünni, sağcı-solcu, laik-dindar, başı açık başı örtülü bu milleti birbirine koyabilmek için her şeyi yaptılar. İstediler ki teslim olalım, hayır bu millet teslim olmadı. 50 gramlık oy pusulasıyla bu millet her zaman onlara dersini, demokrasiyle oyla sandıkla verdi." ifadelerini kullandı."Biz Kandil'i kimin yönettiğini bilmiyor muyuz?"Türkiye'de 299 belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesinin HDP ve PKK iltisaklı olduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:"Şehirlerimize fitne tohumu ekiyorlar, Doğu ve Güneydoğu'yu başaramadılar. Bunu da Kılıçdaroğlu sağlıyor. Çok net bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Sonra bana sert konuşuyorum diye kızıyorlar.Biz Kandil'i kimin yönettiğini bilmiyor muyuz? Amerika idare ediyor, bunu buradan söylüyorum. Hadi desinler ki, generallerimiz oraya gitmiyor. Hadi desinler ki akıl vermiyorlar. Buradan söylüyorum, Avrupa sürekli teknolojik destek ortaya koymaya çalışıyor, bitmedi hiç vazgeçmiyorlar. Terör deyince bir masanın etrafına gelince hepimiz karşıyız diyorlar ama el altından karıştırmaya, fitnelemeye devam ediyorlar. (HDP'li vekiller) Bunlar Kılıçdaroğlu'ndan güç aldılar ya, Kılıçdaroğlu kendi tarihinde kara bir leke olarak anılacaktır, PKK'ya açtığı yaşam tüneliyle anılacaktır. Kendi tarihi bile onu affetmeyecektir. Onlar terörün, PKK'nın vekilidir, bu ülkenin vekili olamazlar."Soylu, dağdaki terörist sayısının azaldığını vurgulayarak, 15 bin teröristten 700'nün kaldığını belirtti.Mayıs ayında İHA'lara yazılım yaptıklarına değinen Soylu, "İHA'lara öyle bir yazılım yaptık, öyle bir aparat taktık ki değil dağlarda gezmek, kafalarını çıkaramayacaklar, kafalarını. Bir taraftan komandolarımız, özel harekatlarımız, Mehmetçiğimiz, jandarmamız, güvenlik korucumuz diğer taraftan da bir şey söylemek isterim bütün teknoloji gücümüzle Türkiye eski Türkiye değil. Şu anda size saatlerce geldiğimiz noktayı anlatabilirim. Günlerce uyumadan bunun sevincini yaşarsınız. Biz eski Türkiye değiliz. Biz artık güçlü Türkiye'yiz. Büyük Türkiye'yiz." şeklinde konuştu."Hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz""Bu ülkenin birliğini kardeşliğini bozmak isteyenlere de hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz." diyen Soylu, teröristlerin mağara ve sığınaklarının tarumar edildiğini dile getirdi.Soylu, İstanbul'da DHKP-C operasyonu yaptıklarını hatırlatarak, "O kadar içim rahat ki. Bunların Türkiye'deki tüm yöneticileri ya ölüdür veya cezaevindedir." dedi.Karşılarında bir şer cephesi oluştuğunu anlatan Soylu, şöyle devam etti:"Gezi olaylarını kim planlamışsa bu şer cephesinin içerisindedir. 17-25 Aralık'ı kim planlamışsa bu şer cephesinin içerisindedir. 6-7 Ekim'i kim planlamışsa bu şer cephesinin içerisindedir. 15 Temmuz'u kim planlamışsa bu şer cephesinin içerisindedir. Yapmak istedikleri şudur. 31 Mart'tan sonra bize adım attırmamak, anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmek. Eğer, 31 Mart'ta bir zaafiyete girersek, şahsi olarak olup olmamamız önemli değil bizden çok var ama bu asil milletten tek var. Onun için dertleşiyorum sizinle. Onun için hangi tuzakla kumpasla karşı karşıya kaldığımızı size ifade etmeye çalışıyorum. 31 Mart'tan sonra eğer biz zayıflarsak, Güneydoğu ve Doğu'da kaymakamları, valileri yemin ediyorum ki 6 yaşındaki masum çocuğun eline taş vererek maskara haline getirirler. Bu kadar açık. Doğu ve Güneydoğu'yu bilen kardeşlerinizden bir tanesiyim. Oranın psikolojisini iyi biliyorum. Oradaki vatandaşlarımızın halini iyi biliyorum. Onları yıllardır baskı altına alan, 13-14 yaşındaki kız çocuklarını, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 13-14 yaşında HDP, CHP kadınların hakları ile ilgili konuşurlar. 13-14 yaşındaki eline kalaşnikof verilen çocuk teröristlerle ilgili bir cümle ettiniz mi? Murat Karayılan hayvanına, o Cemil Bayık hayvanına 13, 14 yaşında onların anasının kucağından alınıp da daha anasının babasının kokusunu alamadan orada onların masasına meze yapılan, tecavüz edilen taciz edilen kızlarla ilgili tek bir cümle etmediniz mi bu güne kadar. Etmezler.""Onlar için Tayyip Erdoğan, Murat Karayılan'dan tehlikelidir. Onlar için Süleyman Soylu, Murat Karayılan'dan tehlikelidir." diyen Soylu, "CHP'li kardeşlerime söylüyorum, gittiğiniz yol yol değildir, döndürün bu adamı bu yoldan. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine musallat olan terör örgütleri ile beraber kol kola yürümesine mani olun. Sonra bunun sorumlusu bu dünyada da kul indinde de Allah indinde de siz olursunuz. Mesulü de sorumlusu da siz olursunuz." ifadelerini kullandı.Uyuşturucuyla mücadeleBakan Soylu, okulların önünde bulunan uyuşturucu satıcıları ile ilgili polise "Bunların ayaklarını kırın" talimatı verdiğini anımsatarak, "Yanlış mı yapmışım? Ne diyeceğim yani. Tabii sırça köşklerde otururlar. Kimsenin derdinden anlamazlar. Milletin anlattığı onlara hikaye gelir. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Bizim geleneğimiz ve göreneğimiz var. Bizim ailemize, dinimize, inancımıza saldırıyorlar. Bizi köksüz, mesnetsiz bir millet yapmaya çalışıyorlar. Gelin yapın mı diyelim." dedi.Bir taraftan terör, bir taraftan da uyuşturucuyla mücadele ettiklerini altını çizen Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptıklarını vurguladı.Soylu, "2017'de 941 kişi ölmüş uyuşturucudan. Şimdi aralık ayı hariç 491. Yarı yarıya düştü. Daha da büyük, daha kuvvetli mücadele edeceğiz. Buradan söylüyorum, bu uyuşturucu satıcılarını da onların patronlarını da yerin 7 kat dibine gömmezsek namerdiz." ifadesini kullandı.Yeni düzenlemeyle yeniden bekçi alımına başladıklarını aktaran Soylu, şimdi 8 bin bekçi daha alacaklarını, evden hırsızlığı ve asayiş olaylarını, polis ve bekçiyle gece gündüz huzurla beraber düşürdüklerini, 2017'ye göre 2018 ve 2019'un ilk ayında yüzde 40'ın üzerinde düşürdüklerini belirtti.Türkiye'nin yaptığı operasyonlarla PKK'nın, FETÖ'nün, DEAŞ'ın, DHKP-C'nin, uyuşturucunun ayağına bastığına vurgu yapan Soylu, "Hırsız, uğursuz ve suç çeteleri ve mafyanın ayağına basıyoruz. Şimdi bu ayağına bastıklarımızın karşısında bizi zayıf duruma düşürmeyin. Hızımızı aldık. Şu memlekette bir anne evladını sabahleyin okula gönderirken gözü arkada kalmasın. Dünyanın en güvenli şehirlerini oluşturuyoruz." diye konuştu.Emniyette "güven masası" uygulaması başlatarak karakollarda da herkesin vatandaşı anlayışla karşılayacağı bir yapı oluşturduklarını dile getiren Soylu, bu uygulamayı Türkiye'de bulunan karakolların yüzde 50'sinde 2 ay içerisinde oluşturduklarını kaydetti.Soylu, Türkiye'nin yarınlara umutla bakabilmesi için, milli ve yerli üretmek için, aynı zamanda ekonomik saldırıyı yapanlara 31 Mart akşamı cevabı vermek ve 4,5 yıl daha ekonominin güçlü bir şekilde adım atabilmesi için terörü kazıyabilmek için önlerinde 4,5 yıl olduğunu vurguladı.Bazı kesimlerin Türkiye'nin yürümesine, koşmasına ve uçmasına müsaade etmek istemediğine işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizim eksiğimiz olabilir ama milletimize karşı hiçbir samimiyet eksikliğimiz yoktur. Şimdi Cumhur İttifakı ile daha güçlü olacağız. Zillet ittifakına karşı, o şer ittifakına karşı büyük bir set oluşturdukları için Cumhur İttifakımıza teşekkürlerimi sunuyorum."Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece siyasi lider, yönetici ve sadece bir devlet adamı olmadığını belirten Bakan Soylu, "O başka bir şey yapmaya çalışıyor bu ülkede. Yaptığı şu, ülkede herkesin kardeşçe yaşamasını, geleneğini, göreneğini, ananesini, inancını, dinini, milliyetini yaşamasını, temin edebilmek için bir hayat biçimi ortaya koyuyor. Bir hayat biçimi sunuyor. Sadece köprü, yol yapmıyor, sadede bölünmüş yollar yapmıyor. Sadece şehirleri güzelleştirmek için adım atmıyor. Dünyaya bu milletin söyleyeceği sözler için, bu milleti kendi özü ile tekrar buluşturabilmek için çalışıyor." ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:"Onun ayağını attığı yerde ot bitmez. SSK'yı batırdı. En son ne yaptığını söyleyeyim mi? Adaylıkların verileceği son gün partiyi kapattı. Valiliğe dilekçe verecekmiş onun için partiyi kapatıyor. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun Türkiye'yi nasıl idare edeceksin. Bir de PKK'ya taşıyıcı annelik yapacaksın. Sakın ha, HDP'yi PKK'yı belediyelerinize bulaştırmayın. Bir kardeşini olarak söylüyorum. Bizim boynumuzu Kandil'in önünde bükmeyin, FETÖ şarlatanına karşı güldürmeyin. Elimizi hainlerin karşısında bağlamayın. Allah sizden razı olsun."AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü de coğrafyayı ve milleti sevdiklerini, milletin hakemliğiyle yol yürüdüklerini aktararak, 31 Mart'ın memlekete bahar getireceğini kaydetti.AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay da Cumhur İttifakı'nın 31 Mart gecesinde Bolu'da zafere ulaşacağına inandığını söyledi.MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran da sağduyu ve birlikteliğin Bolu'yu ayağa kaldırdığını ifade etti.Sevgiyle yola çıktıklarını, gönüllere girmeyi hedef aldıklarını dile getiren AK Parti Bolu Belediye Başkanı adayı Fatih Metin ise 31 Mart'ın Cumhur İttifakı'nın zaferi olması temennisinde bulundu.