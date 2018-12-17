İçişleri Bakanı Soylu, Pakistanlı Mevkidaşı Afridi ile Bir Araya Geldi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi ile görüştü.Soylu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da mevkidaşı Afridi ile makamında bir araya geldi.Bakanlığın toplantı salonunda gerçekleşen heyetler arası görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.Görüşmede sınır güvenliği, Pakistanlı polislerin eğitimi, göç ve FETÖ dahil her türlü terör örgütüyle ortak mücadele konuları ele alındı.