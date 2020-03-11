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İçişleri Bakanı Soylu: "PKK'nın kültürel terörizmini kadınların arkasına gizleyemezsiniz."

(iha) İçişleri Bakanı Soylu: "PKK'nın kültürel terörizmini kadınların arkasına gizleyemezsiniz.

11.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:46
(iha) İçişleri Bakanı Soylu: "PKK'nın kültürel terörizmini kadınların arkasına gizleyemezsiniz." İçişleri Bakanı Soylu:

Kaynak: İHA

Etiketler : Süleyman Soylu, PKK, Politika

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