İçişleri Bakanı Soylu: "PKK'ya 2019'da sadece 38 kişi katılabilmiştir"

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2014'te 5 bin 556 kişinin katıldığı PKK'ya geçen yıl sonu itibarıyla 136 kişi, 2019'da ise sadece 38 kişi katılabilmiştir." dedi.Bakan Soylu, Bakanlık'ta yeni yapılan kompleks içerisindeki yemekhanede düzenlenen iftar programında Bakanlık personeliyle bir araya geldi.İftarın ardından konuşan Soylu, salona baktığında bir yandan alınteriyle rızkı için çalıs¸ırken diğer yandan ?bu ülke için çabalayıp ?çocuklara daha iyi bir ülke bırakmak için çalıs¸an ?bu topragˆın güzel insanlarını gördüğünü ifade etti.Makamların ve unvanların geçici olduğunu belirten Soylu, geriye kalacak olan tek şeyin İçişleri Bakanlığı çatısı altında bu millete yapılan ve yapılacak hizmetler olduğunu kaydetti.Soylu, "Hiçbir işin önemsiz olmadığı, hiçbir işin küçük olmadığı ve çok işi olan bu Bakanlık'tan ?günü gelip ayrıldığımızda, makamlarımızla, unvanlarımızla değil, yaptığımız işlerle anılacağız." dedi."Terör ve trafik meselelerinde ciddi bir trend yakalandı"Görevde olduğu yaklaşık 3 yıldır Bakanlık'ın sorumluluk alanlarıyla ilgili olumlu bir ivme yakaladıklarını belirten Soylu, şu ifadeleri kullandı:"Bize en çok keyif veren rakamlardan biri, ?2014'te 5 bin 556 kişinin katıldığı PKK'ya geçen yıl sonu itibarıyla 136 kişi, 2019'da ise sadece 38 kişi katılabilmiştir. ?2019'da ailelerinin teslim olmaya ikna ettiği terörist sayısı ise 96'dır. Beni en çok umutlandıran, heyecanlandıran rakamlardan birisi trafiktedir. Geçen yılın ocak-nisan dönemine göre bu yıl ocak-nisan döneminde trafikteki can kayıpları yüzde 41 azalış göstermiştir. Bunlar ülke olarak uzun yıllardır ugˆras¸tıgˆımız iki kronik meseledir. Bu iki meselede ihlasla, samimiyetle, gayretle, ortak akılla ve Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlarla yönettiği, yönlendirdiği ve uygulamayı da arkadaşlarımızın çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği ciddi bir trend yakalanmıştır. Keza uyuşturucu meselesinde sahayı baskılamamız sonucu uyuşturucudan ölen kişi sayısı 941'den 581'e düştü."Bakanlık olarak sorumluluk alanlarındaki konularla ilgili hem takip hem de denetim yapmanın önemine değinen Soylu, yenileme ve değişim olmadığı takdirde iş heyecanının sürdürülebilir olmayacağını söyledi.İftar programının düzenlendiği yemekhanenin de içerisinde olduğu yeni kompleksin hayırlı olması temennisinde bulunan Soylu, emeği geçenlere teşekkür etti.Soylu, Bakanlık personelinin ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.