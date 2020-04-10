Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İçişleri Bakanı Soylu, polis kontrol noktasını ziyaret etti Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evine gıda götürülen büyüklerimizden maaşının götürüldüğü büyüklerimize kadar, bugün bekçisiyle, polisiyle, dağda terörle mücadele eden arkadaşlarımızla, uyuşturucu mücadelesinde bulunan arkadaşlarımızla, siber zorbalıklara karşı mücadelede bulunan...

10.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:54
İçişleri Bakanı Soylu, polis kontrol noktasını ziyaret etti Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evine gıda götürülen büyüklerimizden maaşının götürüldüğü büyüklerimize kadar, bugün bekçisiyle, polisiyle, dağda terörle mücadele eden arkadaşlarımızla, uyuşturucu mücadelesinde bulunan arkadaşlarımızla, siber zorbalıklara karşı mücadelede bulunan arkadaşlarımızla bir tarih yazılmaktadır." dedi.
Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yılı dolayısıyla, Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki polis kontrol noktasını ziyaret etti.
Burada bulunan güvenlik görevlilerinin Polis Haftası'nı tebrik eden Soylu, memleketin her zor dönemlerinde, Türk Polis Teşkilatının almış olduğu ağır ve onurlu görevin altından başarılı bir şekilde çıkmanın, teşkilatın karakteri olduğunu belirtti.
Millet evinde huzur içindeyse bunun en önemli teminatının polis teşkilatı olduğunu vurgulayan Soylu, "Sadece milletimizin asayişini ve güvenliğini temin etmiyorsunuz. Aynı zamanda bir polisin anne olduğunu, evlat olduğunu, baba olduğunu, kardeş olduğunu, özellikle dünyanın ve Türkiye'nin, insanlığın ve milletimizin bu zor günlerinde gösteriyorsunuz. Allah sizden razı olsun." diye konuştu.
"Emniyet teşkilatı, milletimizin gururudur"
Bakan Soylu, polis teşkilatının hem şehirlerin güvenliğini sağladığını hem de koronavirüse karşı bu salgının daha fazla milleti tesir altında bırakmaması için gayret ortaya koyduklarını ifade etti.
Yapılan çalışmaların milletin gözü önünde ve takdirle gerçekleştirildiğini dile getiren Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Evine gıda götürülen büyüklerimizden maaşının götürüldüğü büyüklerimize kadar, bugün bekçisiyle, polisiyle, dağda terörle mücadele eden arkadaşlarımızla, uyuşturucu mücadelesinde bulunan arkadaşlarımızla, siber zorbalıklara karşı mücadelede bulunan arkadaşlarımızla bir tarih yazılmaktadır. Emniyet teşkilatı, milletimizin eminidir, gururudur. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Cumhurbaşkanımızın da tüm emniyet teşkilatımıza sevgilerini, hem muhabbetlerini hem başarılı dileklerini hem de her biriyle ayrı ayrı gurur duyduğu dileklerini iletmek istiyorum."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının ardından nöbet tutan polis memurlarıyla sohbet etti.
Bir polis memuruna kaç çocuğu olduğunu soran Soylu, memurun evli olmadığını söylemesi üzerine, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a dönerek, "İşi biraz çabuk tutalım. Koronavirüsten sonra inşallah Servet Bey, bir düğün yapalım." diye konuştu.
Kontrol noktasında görevli polisler de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir giriş ve çıkışlarında araçlardaki sürücü ve yolculara ısı ölçerle ateş kontrolü yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Soylu, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Haberler ›› Güncel ››İçişleri Bakanı Soylu, polis kontrol noktasını ziyaret etti Açıklaması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:53: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Dünyanın ekonomik ve siyasal yeni bir mimariye ihtiyacı var" - Haber 14:52: Trabzon'da "özel gereksinimli" kişiler kurallara uyarak sokağa çıkabilecek - Haber 14:52: Kırşehir'de koronavirüs fırsatçısı firmaya operasyon - Haber 14:52: Kumbaralarındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladılar - Haber 14:52: 76 yaşındaki eşi dışarı çıkamadığı için tarlasını tek başına çapalayıp ekiyor - Haber 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler