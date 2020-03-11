İçişleri Bakanı Soylu: "Reina saldırısından beri Türkiye topraklarında terör eylemi olmadı."
İçişleri Bakanı Soylu: "Reina saldırısından beri Türkiye topraklarında terör eylemi olmadı.
11.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:09
İçişleri Bakanı Soylu: "Reina saldırısından beri Türkiye topraklarında terör eylemi olmadı."
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İçişleri Bakanı Soylu: "Reina saldırısından beri Türkiye topraklarında terör eylemi olmadı."
Etiketler : Süleyman Soylu, Türkiye, Politika
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