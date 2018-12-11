İçişleri Bakanı Soylu Rize'ye Gidiyor

11 Aralık 2018 Salı 16:52



11 Aralık 2018 Salı 16:52

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin saldırı sonucu şehit olmasının ardından Rize'ye hareket etti.İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devam eden AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından ayrılarak Rize'ye hareket etti.Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, makamında tayin nedeniyle sorun yaşadığı belirtilen trafik polisi İ.H.Ş. tarafından vuruldu. Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kaldırıldığı hastanede şehit olurken, saldırıda yaralanan personel şube müdürü ve 2 polis memurunun tedavileri sürüyor. Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru İ.H.Ş. ise yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA