İçişleri Bakanı Soylu Rize
'ye gidiyor ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
'nin saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Rize'ye hareket etti. İçişleri Bakanı
Soylu, Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında devam eden AK Parti Merkez
Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), toplantısından ayrılarak Rize'ye hareket etti. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, makamında tayin nedeniyle sorun yaşadığı belirtilen trafik polisi İ.H.Ş tarafından vuruldu. Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kaldırıldığı hastanede şehit olurken, saldırıda yaralanan personel şube müdürü ve 2 polis memurunun tedavileri sürüyor. Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru İ.H.Ş ise yakalanarak gözaltına alındı.
11 Aralık 2018 Salı 17:05