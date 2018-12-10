İçişleri Bakanı Soylu: Sadece Bu Yıl 251 Bin 794 Düzensiz Göçmen Yakaladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fas'ta düzenlenen Küresel Göç Mutabakatı Hükümetlerarası Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Ülkemizde şu an geçici koruma statüsüyle 3 milyon 611 bin 834 Suriyeliyi barındırıyoruz. 612 bin 846 çocuk, 303 bin 228 yetişkin toplam 916 bin 74 kişi okullarımızda her yıl egˆitim alıyor.

GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 56 ARTIŞ VAR

Sadece bu yıl 251 bin 794 düzensiz göçmen yakaladık. Geçen yılın ilk 11 ayına göre yüzde 56 artış var. Bu yıl 53 bin 860 kişiyi sınır dışı ettik, 11 ayda 5 bin 522 insan kaçakçısı yakaladık.