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İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" dedi.

24.03.2020 05:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 05:17
İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" dedi.

Türkiye 'de 65 yaş ve üstüne koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kararın ardından birçok yerde sokağa çıkma yasağı olan yaşlılar, çeşitli şekillerde telefona kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler : Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel

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