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İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle Yunanistan sınırında bekleyen yaklaşık 5 bin 800 mültecinin 9 ildeki geri gönderme merkezlerine gönderildiğini açıkladı.

29.03.2020 23:07 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:40

Esed rejiminin İdlib 'de düzenlediği hain saldırıda 33 askerimizin şehit olmasının ardından Türkiye , Avrupa 'ya gitmek isteyen mültecilere sınır kapılarını açmıştı. Binlerce mülteci, Avrupa hayali ile Yunanistan sınırına akın etmiş, ancak Yunan polisinin orantısız müdahalelerine maruz kalmışlardı. Tüm bu yaşananlar, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünyayı etkisi altına almasının ardından unutuldu. Özellikle koronavirüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından mültecilerin Yunanistan sınırındaki son durumu merak ediliyordu.

YUNANİSTAN SINIRINDAKİ MÜLTECİLERİN SON DURUMU NE?

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu. Cüneyt Özdemir, insanların merak ettiği "Yunanistan sınırındaki mültecilerin son durumu nedir?" sorusunu Bakan Soylu'ya yöneltti.

Soylu, bu soruya şu şekilde yanıt verdi:

"SALGIN BİTİNCE YİNE GEÇEBİLİRLER"

"Yunanistan sınırındaki mültecilerle ilgili geçen akşam bir karar verdik. Dün gece saat 10-11 civarında Valimiz, AFAD Başkanımız ve Bakan Yardımcımız İsmail Çataklı ile bir değerlendirme yaptık. Bu bulaşıcı hastalığın oraya sirayet etmesinden de endişe ettik. Onları da ikna ettik. Onların hepsini geri gönderme merkezine aldık. Yaklaşık 5 bin 800 kişiyi 9 ildeki geri gönderme merkezine gönderdik. Bu salgın bitince yine geçebilirler"

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İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
Etiketler: Yunanistan, Türkiye, Avrupa, İdlib, Güncel

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Bakan Süleyman Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık

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