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İçişleri Bakanı Soylu, şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü andı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O heyecanlı, Derik'i kalkındırmak için çırpınan genç kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk, seni hiç unutmadık, hiç unutmayacağız. Katillerine inat, daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

11.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:20İçişleri Bakanı Soylu, şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü andı Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O heyecanlı, 'i kalkındırmak için çırpınan genç kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk, seni hiç unutmadık, hiç unutmayacağız. Katillerine inat, daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Soylu, Twitter hesabından, 'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısında yaralanan ve 11 Kasım'da şehit olan Safitürk ile ilgili paylaşımda bulundu.
Sonbaharda sararmadan, yemyeşilken dökülen yapraklar olduğunu kaydeden Soylu, "O heyecanlı, Derik'i kalkındırmak için çırpınan genç kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk, seni hiç unutmadık, hiç unutmayacağız. Katillerine inat, daha çok çalışacağız. Allah sana gani gani rahmet eylesin." sözleriyle Safitürk'ü andı.

Süleyman Soylu, Mardin, Derik, Güncel

Kaynak: AA

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