İçişleri Bakanı Soylu Açıkladı: Bugüne Kadar 215 Bin 92 ByLock Kullanıcısı Tespit Ettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şifreli haberleşme programı ByLock'ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kullanıcı tespit ettik." dedi. Bakan Soylu ayrıca yasa dışı bahis, bilişim suçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamasından satır başları şöyle;

ByLOCK'TA 215 BİN 92 HESAP TESPİT EDİLDİ

Soylu, terör örgütlerinin beta versiyonuyla karşılaştıklarını ve Batı'nın bu tehlikeyi ısrarla görmezden geldiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Önce dijital ve hukuksal terör örgütü olarak başladılar ve bir gecede verilen talimatla silahlı terör örgütü kimliklerini ortaya çıkardılar. Öyle kalaşnikofla veya el yapımı patlayıcıyla değil, F-16 ve tanklarla saldırdılar. Bu altyapıyı, bu iletişimi dijital ortamın sınırlarını zorlayarak yaptılar. Bilişim kurumlarımıza elemanlarını yuvalamaktan, bildiğiniz basit ankesörlü telefonlar üzerinden kurdukları ağlara kadar her türlü dijital stratejiyi ortaya koydular. Şifreli haberleşme programı ByLock'ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kişi tespit ettik. Yani bir şekilde ilişki kurdukları herkesi sisteme dahil etmişler."

"SON BİR YILDA 409 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ"

Türkiye'de sadece yasa dışı bahsin yıllık cirosunun 50 milyar TL'yi geçtiğinin değerlendirildiğini kaydeden Soylu, "2016-2017 arasında çevrimiçi yasa dışı bahis alanında işlenen suçlarda yüzde 40 oranında bir artış görülmüştür. Son bir yılda ise bu konuda bin 409 olaya müdahale edilmiş, 2 bin 133 şüpheli yakalanmış, toplam 31 milyon 859 bin 78 TL paraya el koyulmuştur. Siber suçlar kapsamında 2018 yılında toplam 54 bin 374 bilişim suçu işlenmiştir. Bu rakamın içinde çocuğun cinsel istismarı, ödeme sistemlerinin kötüye kullanılması, bilişim sistemleri ihlali ve oltalama gibi suçlar söz konusudur. Yapılan operasyonlarda toplam 18 bin 330 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

"2018 YILINDA 54 BİN 374 BİLİŞİM SUÇU İŞLENDİ"

2018 yılında toplam 54 bin 374 bilişim suçu işlendiğini belirten Soylu ''Bunun içinde çocuğun cinsel istismarı, ödeme sistemlerinin kötüye kullanılması, bilişim sistemleri ihlali ve ortalama gibi suçlar vardır. Yapılan operasyonlarda 18 bin 330 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir'' ifadelerini kullandı.