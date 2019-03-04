- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/icisleri-bakani-suleyman-soylu/' title='İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu</a>'nun açıklamaları İSTANBUL - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/icisleri-bakani-8735/' title='İçişleri Bakanı'>İçişleri Bakanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/suleyman-soylu/' title='Süleyman Soylu'>Süleyman Soylu</a>, <a class='keyword' href='/silivri/' title='Silivri'>Silivri</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ugur-mumcu/' title='Uğur Mumcu'>Uğur Mumcu</a> Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.