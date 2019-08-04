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İçişleri Bakanı Soylu, 'Sınır Güvenliği Toplantısı' için Hatay'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sınır Güvenliği Toplantısı'na katılmak üzere Hatay'a geldi.

04.08.2019 11:45 İçişleri Bakanı Soylu, 'Sınır Güvenliği Toplantısı' için Hatay'da
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sınır Güvenliği Toplantısı'na katılmak üzere Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda karşılanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Sınır Güvenliği Toplantısı için AFAD Hatay İl Müdürlüğü İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne geçti.

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile bu illerden emniyet müdürleri ve askeri yetkililer de katıldı. - HATAY

Hatay Havalimanı, Süleyman Soylu, Hatay, AFAD, Politika

Kaynak: İHA

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