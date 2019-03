İçişleri Bakanı Soylu Sivas'ta

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağlarda 15 bin terörist vardı. Şimdi 700 kaldı. Eğer o 700'ün de burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz." dedi.Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde halka hitap eden Soylu, 50 yaşında olduğunu ve 50 yıldır Türkiye'de 4,5 yıl boyunca seçim yapılmayan hiçbir dönemin olmadığını belirtti.Soylu, ilk kez 4,5 yıl seçimin olmadığı bir döneme doğru gidildiğini, bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin nimeti olduğunu ifade etti.Türkiye'de seçim yapılan yılları sayan Soylu, "Güçlü bir Türkiye'yi, özgür bir Türkiye'yi, yurt dışına gençlerimiz, insanlarımız çıktığında ay yıldızlı pasaportu uzattığımızda oradaki gümrük memurlarının saygıyla ayağa kalktığı bir Türkiye'ye adım atacağımız bir 4,5 yıla gidiyoruz." diye konuştu.Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbolu sevdiğini anımsatarak, "Sivaslılar Tayyip Erdoğan futbolu seviyor değil mi? Şimdi Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu bir verin de şu sahada şu 4,5 yıl içerisinde şu zillet ittifakının kalesindeki Kılıçdaroğlu'nun kalesine bir doksana çaksın. Siz görün o zaman Türkiye ne hale gelecek. Hep beraber yarınlara umut dolu gideceğiz." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Soylu, Cumhur İttifakı'nın olumlu sonuçları olduğunu söyledi.Cumhur İttifakı'nın önemini vurgulayan Soylu, "Birileri bir tezgah kuruyor. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarına yönelik, bugüne kadar beceremediklerini bundan sonra becermek için bir tezgah kuruyorlar. Onun için bir birliktelik oluşturuldu." değerlendirmesinde bulundu."Değil dağlarda yürümek kafalarını çıkartamayacaklar"Soylu, kendisine bazı kişilerin kızdığını belirttiği konuşmasına şöyle devam etti:"Bana kızıyorlar. Niye? Ben çok sert konuşuyormuşum ondan. Kadın kalkmış diyor ki 'Sırtımı PYD'ye, PKK'ya yaslamışım.' Peki ben onun sırtını mı sıvazlasaydım. Kötü bir şey mi söyledik? Sana şimdi 4 tane duvar verdik, ister o duvara daya, ister bu duvara daya. Hangi duvara dayarsan daya. Bura eski Türkiye' değil. Dağlarda 15 bin terörist vardı. Şimdi 700 kaldı. Eğer o 700'ün de burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz. Hani bizim insansız hava araçlarımız var ya şimdi, onlara bir yazılım yaptık, altına da bir araç takıyoruz. Teröristler bundan sonra değil dağlarda yürümek, kafalarını çıkartamayacaklar. Aşağıdan komandolarımız, polis özel harekatlarımız, Mehmetçiklerimiz, askerlerimiz, jandarmalarımız, yukarıdan da insansız hava araçlarımız, ATAK Helikopterlerimiz. Çıldırıyorlar zaten, Türkiye'nin nasıl insansız hava aracı olur? Nasıl ATAK helikoperi olur? Nasıl Cirit Füzesi olur? Nasıl bir yön gemisi olur? Ey dünya yeni başladık yeni."HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Soylu, şunları kaydetti:"Adamın suratında meymenet yok yahu. HDP'nin Eş Başkanı çıkmış diyor ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız. Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Muğla'da verilen her oy Eruh'a, Cizre'ye, Silopi'ye güç kuvvet verecek.' Şimdi kendilerine bir taşıyıcı anne bulmuşlar. Onların içerisinden Büyükşehir Belediyelerin içerisine, il belediyelerin içerisine sızacaklar. Biz bunlara Doğu ve Güneydoğu'da hayat hakkı verdik mi? Bunların belediyelerini aldık mı? Neden aldık? Teröre finans kaynağı sağlıyorlardı.13-14 yaşındaki kız çocuklarımı, erkek çocuklarımı dağa götürüyor, onları terörist yapıyorlardı. Daha ötesi var, beni bağışlayın kız çocuklarımızı o hayvan Murat Karayılan'a o hayvan Cemil Bayık'ın masasına meze yapıp tecavüz ediyorlar. Bu çocukların hakkını almazsak bize bu dünyada da öteki dünyada da hesap sorsunlar."Soylu, Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Adaylıkların verileceği gün CHP Genel Merkezini kilitle kapat. Neden, muhalifler dilekçe verecekmiş o yüzden. Koskoca bir partinin genel merkezi kapatılır mı yahu. Adam 10 katlı binayı idare edemiyor Türkiye'yi nasıl idare edecek?" diye konuştu.Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk milletine karşı her zaman samimi olduğunu belirten Soylu, bu samimiyetin her zaman devam edeceğini bildirdi."Buna müsaade etmeyin"Soylu, muhalefete yönelik eleştirilerde bulunarak, şunları söyledi:"Bugün o zillet ittifakının yaptığı nedir biliyor musunuz? Doğu ve Güneydoğu'da hareket ettirmediğimiz, alanını daralttığımız, dağlarda burnunu çıkarttırmadığımız terör örgütünü şehirlere taşımak istiyorlar. Önümüzdeki 4,5 yıl Türkiye istedikleri hedefe ulaşmasın diye her yere fitne tohumu ekmeye çalışıyorlar. 299 PKK iltisaklıyı, 299 HDP'liyi, CHP ve zillet ittifakının kadrolarından belediye meclislerine taşımaya çalışıyorlar. Yarın öbür gün bir karmaşıklık olduğu zaman düğmeye daha kolay bassınlar. Gidecekler dilekçe verecekler şuraya şunun heykelini dikin, şuraya şu teröristin ismini verin, şu sokaklara şu meydanlara şunu yapın diye. Milleti birbirine sokacaklar. Ülkemin içerisinde kaos oluşturacaklar. Bunu milletten itibar görmeyen, bugüne kadar sürekli seçim kaybedip, millet meclisinde itibarı olmayanlar gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyin. Hani biz yürüyoruz ya o dağlarda. Şöyle dik yürüyoruz değil mi? Bilesiniz ki cesaretimizden, kişiliğimizden, karakterimizden değildir. Oralarda bizi yürüten nedir biliyor musunuz? Allah'a yemin olsun ki o sizin seçimlerde verdiğiniz 50 gramlık oy pusulası var ya, rey var ya, sandık var ya, demokrasi var ya odur."Bir grup milletvekilinin teröristbaşı Abdullah Öcalan için yürümek istediklerini anımsatan Soylu, "Kim için? Apo'nun İmralı'dan çıkması için. Ne demişim? Sizi yürütürsek adam değilim demişim. Yürüyebildiler mi? Şapa oturdular, yürüyemediler. Diyarbakır'da evlerinden çıkartmadık. Türkiye eski Türkiye değil. Kim benim ülkemi karıştırmaya çalışırsa hakkından geliriz, hiç merak etmeyin." diye konuştu.Bakan Soylu, 2017-2018 yıllarında 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdiklerini, 3 bin 99 sığınak ve barınağa girerek tarumar ettiklerini dile getirerek, "Yurt içi yurt dışında büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz, tam istim üzerindeyiz." dedi.Güvenlik güçlerinin DHKP/C'li 8 kişiyi İstanbul'da inlerinden alarak, kodese tıktığını anımsatan Bakan Soylu, "DHKP/C'nin Türkiye'de eğer örgüt yöneticileri varsa, size özetini söyleyeyim ya ölüdür ya da tutukludur." diye konuştu."57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık"Gelinen noktadan daha da ötesini, güçlüsünü yapacaklarını aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"İstedikleri, bunu yapmamamızı temin eden bir kaosun içerisine bizi atmaktır, evet bunu gerçekleştirmek istiyorlar. Sadece terörde mi? Hayır. Gene bana kızıyorlar. Ne için kızıyorlar? Demişim ki eğer okulların etrafında uyuşturucu satıcısı varsa polislerimiz ayağını kırsın demişim, yanlış mı söylemişim. Bir annenin cebindeki parasını almak için evladı yüzüne yumruk atacak, o anne gelecek bana diyecek ki 'sen devletin adamısın, sen güçlüsün, ne olursun evladımı ve beni kurtar.' Kendini düşünmeyecek, evladını düşünecek, o sırça köşkte oturanlar İçişleri Bakanı böyle konuşur mu? Konuşurum. 2017 yılında uyuşturucudan 941 kişi yaşamını yitirdi. 2018 yılının sonu itibarıyla aralık ayı hariç bu sayı 491'e düştü, mücadele ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yaptık. Bir günde 7,2 ton esrar yakaladık, bin 500 kilogram eroin, bin 250 kilogram eroin, bin 200 kilogram eroin. Geçen yıl 1 ton kokain yakaladık, şimdi onu 2 ay içerisinde aştık. 260 ton bonzai yapabilecek bir madde ele geçirdik. Biz Müslümanız, bizim çocuklarımıza ezanımızı, bayrağımızı, anne babalarımızın söylediklerini, medeniyetimizi unutturmaya, zehirlemeye çalışıyorlar. 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Burada size namus ve şeref sözümüzdür hem uyuşturucu satıcılarını hem de onlarının patronlarını yerin 7 kat dibine gömeceğiz, hiç merak etmeyin."Soylu, 8 bin yeni bekçi ve 15 bin yeni polis memuru alınacağını, bu sayıyla güvenlik kadrosunun daha da güçleneceğini ifade etti.Bakan Soylu, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde AK Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin'e destek istedi.(Bitti)