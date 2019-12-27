İçişleri Bakanı Soylu, Sivrice'de incelemelerde bulundu (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depreme ilişkin, "Sabah 4,9 büyüklüğünde, 7,2 derinliğinde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 5 evde hasar söz konusu." dedi.

Bakan Soylu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile depremin yaşandığı Sivrice ilçesine geldi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım ile Sivrice'nin Gözeli köyünde incelemelerde bulunan Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla AFAD Başkanı Güllüoğlu ile hızla ilçeye geldiklerini ifade eden Soylu, "Saban saat 10.02'de 4,9 büyüklüğünde, 7,2 derinliğinde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 5 evde hasar söz konusu." diye konuştu.

Soylu, nisan ayında da Sivrice'de 5,2 şiddetinde deprem olduğunu hatırlatarak, o depremde de bazı binaların hasar gördüğünü anlattı.

O binaların hak sahipleri ile kanuni bir takım gereklerin yerine getirildiğini dile getiren Soylu, "Hem bu depremle ilgili bir tespit gerçekleştirmek hem de nisan ayındaki deprem ve ondan sonraki süreçle ilgili neler yapıldığını değerlendirmek için buradayız." ifadesini kullandı.

Soylu, depremlerin yaşandığını, bu konuda bütün kurumların gerekli çalışmaları yaptığını aktararak, şöyle devam etti:

"Özellikle depremde hasara uğrayan evlerin boşaltılması konusunda hem valiliklerimizin hem AFAD müdürlüklerimizin net talepleri ve istekleri var. Ama maalesef bazen bu konuda ne kadar yoğun tedbir uygulasak da başarılı olamadığımız söylemek isterim. Burada vatandaşımızın anlayışına sığınıyoruz. Bir depremde bazı binalar hasarlı hale geliyor. Burada hak sahipliği oluşturuyoruz. Onlarla ilgili kiralar dahil olmak üzere bütün maliyeti kendi üzerimize yükleme kabiliyetine sahibimiz ama bu konuda vatandaşımız, 'ben biraz daha durayım' anlayışı içerisinde oluyor. Buradan çıkaracağımız bir ders var. Eğer şiddeti 4,9 değil de 5,30 civarında bir şey olsa ve bu hasarla binalarda insanlar oturmaya devam ederse bunun sorumluluğunun altında kalamayız, bunun bedelini ödeyemeyiz. Bunun ne zaman olabileceği de belli değil ki; burası deprem hattı."

Geçmişte Erzincan ve Elazığ'da yaşanan depremlere değinen Soylu, "Şimdi görevimiz bu depremlere yönelik hazırlıkları ortaya koyabilmek ve tedbir alabilmektedir. Bunu da vatandaşlarımızla, halkımızla işbirliği içerisinde sağlayabiliriz. Onun için buradan tekrar sorumluluklarımızı yerine getirmek açısından söylüyoruz, yarın, diğer gün böyle bir facia ile karşı karşıya kaldığımızda hem bu facianın maliyetlerini yüklenmemek adına mesele başımıza gelmeden önce gerekli tedbirleri almak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, bu konuda bütün kurumların gayretle çalıştığını dile getirerek, bu konuda söylenenlere itibar edilmesi, kurumların aldığı tedbirlerin de yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra Gözeli köyünün Simolar mezrası ile Dereboyu köyünde incelemelerde bulundu.