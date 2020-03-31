İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık."
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık.
31.03.2020 22:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:56
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: Süleyman Soylu, Güncel