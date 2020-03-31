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İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık."

İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık.

31.03.2020 22:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:56
İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Soylu, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İçişleri Bakanı Soylu: 'Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık.' - Haberler

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