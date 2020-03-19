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İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bizim 9 bin 800 kişiye karantinamız var, umre dahil olmak üzere"

TBMM'deki koronavirüs bilgilendirme toplantısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları TBMM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

19.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:27
TBMM'deki koronavirüs bilgilendirme toplantısının ardından
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları TBMM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.(2)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
İçişleri Bakanı Soylu: ’Şu anda bizim 9 bin 800 kişiye karantinamız var, umre dahil olmak üzere’

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bizim 9 bin 800 kişiye karantinamız var, umre dahil olmak üzere"
Etiketler : Süleyman Soylu, Güncel

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