İçişleri Bakanı Soylu, TDV'ye kurban bağışında bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulunarak 'Vekaletle Kurban Kesim Programı'na destek oldu.



Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" Van Yaz Kampı Kapanış Programı'na katılmak için Van'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programın ardından kurban vekaletini, Türkiye Diyanet Vakfı Van Şubesi'ne verdi.



Soylu'nun vekaletle kurban bağışını TDV adına Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, kabul etti. - ANKARA

Kaynak: İHA