İçişleri Bakanı Soylu, tekstil fabrikasında incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütüne daha önce 5 bin 500 kişi katılırken bu yıl itibarıyla katılım 108 kişi... Ailelerle temas kuruyoruz, evlatlarına diyorlar ki 'Artık orada durmayın, teslim olun.' Gelip teslim oluyorlar. Biz 221 kişiyi bu yıl ailelerinin desteğiyle ikna edip adalete teslim ettik." dedi.Süleyman Soylu, Ağrı Havalimanı'nda Vali Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin ve çok sayıda partili tarafından karşılandı.Buradan inşaatı devam eden 50 odalı Ağrı Fizik Tedavi Hastanesi ve KOBİ Merkezi'nde incelemede bulunan Soylu, daha sonra 11 bin kişi istihdam alanına sahip Ağrı Teksilkent Fabrikası'nın açılışı ve 6 bin kişi istihdamlı Ağrı Tekstilkent Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı. Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada, önemli bir tesisin açılışı ve temel atma töreni için bir araya geldiklerini söyledi."Doğu'nun makus talihi yenilmiştir"Türkiye'yi hep birlikte büyütmek için çalıştıklarını ifade eden Soylu, şöyle konuştu: "Kim ne derse desin, bu ülkeyi beraber büyütüp zenginleştirerek ülkemizi yarınlara taşıyacağız. Siz bu işin acısını, sıkıntısını yaşadınız ve çocuklarınızı okutmak istediğinizde müsaade etmediler. Yatırım yapmak istediler ama ' Huzur yok nasıl buraya yatırım yaparız' diye insanlar endişe duydular. Ağrı, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Siirt, çok sıkıntı çekti. Allah'a şükür her vilayetimizde üniversite hastane var. Bambaşka bir noktaya gidiyoruz. 'Doğu'nun makus talihi yenilmez.' derlerdi, haklılardı. Yol, öğretmen, hastane, üniversite, havalimanı yok. Kim gelip yatırım yapacak çocuklar nasıl okuyacak, nasıl mühendis olacaklar? Bu memleketin evladı olarak söylüyorum, bugün varız, yarın yokuz. Bir şeyi gördük, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir devrim gerçekleşti. Bugün kimse 'Doğu'nun makus yenilmez.' demiyor. Allah'a şükür birileri istemese de Avrupa, Amerika ve başka ülkeler kambura yatsa da etrafımızda fitne coğrafyası oluşturmaya çalışsa da ağzım dolu dolu söylüyorum Doğu'nun ve Güneydoğu'nun makus talihi yenilmiştir."Soylu, 11 bin kişilik istihdam sağlayan bir tesisin açılışında ve 6 bin kişiye daha istihdam sağlayacak bir tesisin de temel atma töreninde bulunduklarını anımsatarak sadece Ağrı'da değil Tunceli'de, Mardin'de bu bölgedeki diğer şehirlerin de büyük bir atılım içinde olduğunu dile getirdi."Türkiye büyüyor, kıskanmasınlar, dua etsinler"Güneydoğu Anadolu'daki şehirlerde sağlanan huzur, yapılan havaalanları, yollar ve alt yapı yatırımları sayesinde bu neticeye ulaştıklarını aktaran Soylu, şunları söyledi:"Birileri sağda, solda istediği kadar ileri geri konuşsun, siyaset yapmak adına 'Can güvenliği yok, kimse buraya gelmedi.' diye dünyaya mesaj vermeye çalışsın ama Halep oradaysa arşın burada. Bugün özellikle bu törenler, bu sözlerin cevabını anamuhalefet partisinin genel başkanına net şekilde vermektedir. Türkiye büyüyor, kıskanmasınlar, dua etsinler. Ey Kemal Kılıçdaroğlu, kıskanma ne olur, çalış senin de olur. Biz yolumuza bakıyoruz. Rakamlar ortadadır. Üniversite öğrenci sayısı son 3 yılda Mardin'de yüzde 60, Siirt'te yüzde 36,5 oranında, turist sayıları ise Tunceli'de yüzde 365, Diyarbakır'da yüzde 244, Mardin'de yüzde 138 oranında arttı. Bunlar öyle gelişigüzel elde edilecek değişimler değildir. Türkiye'nin terörle mücadelesinde, asayiş hizmetlerinde elde ettiği başarının ve insanımızın bu meseleye inancının bu bölgeye yansımasıdır."Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da insanların artık rahatça istediği yere gidebildiğine işaret eden Soylu, bölgenin büyük bir şahlanış içinde olduğunu anlattı.Tüm bunların kavuşulan huzur iklimi ile gerçekleştirildiğini anlatan Soylu, "İnsanlar artık gece yarılarına kadar rahat rahat sokaklarda gezebilmektedir. Her tarafta havaalanları var, yollarımız yenileniyor. Tüccarı, profesörü, öğrencisi gelip gidebilmektedir. Çok çileler çektik, çok acılar yaşadık. Anneler evlatlarını okula 'Acaba akşama eve gelebilecek mi, yoksa yaşını yeterli bulup çocuğumu terörist yapmak için dağa kaçırırlar mı?' diye endişe içinde yollardı. Oysa şimdi anne, babalar çocuklarının doktor, mühendis olmasını istiyor. Bunu hayal ediyor ve mümkün olabileceğini bilerek sabahleyin çocuklarını bu umutla okula yolluyor." diye konuştu."Bütün etrafımızdaki coğrafyayı da kardeşlik, huzur coğrafyası haline getireceğiz"Soylu, gençlere yönelik proje başlattıklarını ifade ederek Van, Ağrı ve Hakkari'den okullarında başarılı olan 180 öğrenciyi 7 günlük kültür, sanat, edebiyat ve turizm gezisine çıkardıklarını hatırlattı. Dünyanın birçok ülkesinde karışıklığın hakim olduğuna dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:"Irak, Suriye, İran, Şili gibi dünyanın birçok ülkesinde bugün karmaşıklık var. Bizim bir misyonumuz daha oluştu ve sadece Doğu ile Güneydoğu değil Türkiye'nin tamamının huzur haline getirmeye çalışmıyoruz. Buradan sözümüzdür, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Orta Doğu'yu da Afganistan'ı da Pakistan'ı da Srebrenitsa'yı unutmadık ve istedikleri zaman karıştırabileceklerini düşündükleri Balkanları da bütün etrafımızdaki coğrafyayı da kardeşlik, huzur coğrafyası haline getireceğiz. Dünyanın ışığı ve kardeşliği bu coğrafyadan yayılacak. Bugün Türkiye geçmişin tüm yaşanmışları üzerine yepyeni, beyaz bir sayfa açmaktadır. Yaşanılanları unutmadan ama o travmalara takılmadan yeni bir başlangıç yapmaktadır. Geçen yıl Ağrı'da bir alt geçit açılışı yaparken Avrupa'daki küçük bir kasabanın nasıl milyonlarca turisti çektiğinden bahsetmiştim. 5 bin 800 nüfuslu bir kasaba sırf dağcılık turizminden yılda 2 milyon turist çektiğini anlamıştım. İşte bundan sonraki hedefimiz, aynı başarıyı buralarda göstermektir.""Yarınların umudu bizleriz"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birlemiş Milletler'de hakkı savunduğunu dile getiren Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:"Moralimiz yüksek tutalım. Cumhurbaşkanımıza verdiğiniz destekle BM'deki kürsüde dünyaya hakkı haykırdı. Onun doğru söylemesini hakkı haykırmasını siz sağladınız ve onun bütün dünyaya artık kaçmayın göçmesin insanlığa sahip çıkın demesini siz sağladınız. Allah sizden razı olsun. Bilin ki çocuklarınız sizin yaşınıza geldiği zaman Ağrı, Orta Doğu'nun lideri olan bir Ağrı olacaktır. Bizler sadece buraları zengileştirmeyeceğiz, Suriye, Irak imar ve inşa edilerek Sudan'dan Libya'ya Afganistan'dan Pakistan'a kadar bizi örnek alacaklar. Yarınların umudu bizlerledir."Tunceli'de Kıran-7 operasyonunun başladığına işaret eden Soylu, şunları kaydetti:"İçişleri Bakanlığı unsurlarıyla bir mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Şu anda terör örgütü kendi arasında bile haberleşmekten korkmakta ve ürkmektedir. Terör örgütüne daha önce 5 bin 500 kişi katılırken bu yıl itibarıyla katılım 108 kişi... Ailelerle temas kuruyoruz, evlatlarına diyorlar ki 'Artık orada durmayın, teslim olun.' Gelip teslim oluyorlar. Biz 221 kişiyi bu yıl ailelerinin desteğiyle ikna edip adalete teslim ettik. Daha dün 3 kişi geldi, akşam da 2 kişi geldi. Bu ne demektir daha çok doktor, mühendis, istihdam, iş, huzur, gelişmişlik, zenginlik ve daha güçlü Ağrı demektir."Soylu, konuşmanın ardından il protokolü ile bir tekstil fabrikasının temelini attı, diğerinin ise açılışını yaptı.