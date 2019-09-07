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İçişleri bakanı soylu tunceli'de
07.09.2019 11:18
Güncel
Kaynak: DHA
Tuğçe'nin 25 günlük açlık orucu, ölümle noktalandı
Ahmet Türk'ten çok konuşulacak çıkış: Hendek olayı yanlıştı
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Dolandırıcı kadın ve sözde akrabaları, internetten tanıştığı adamın çıplak fotoğraflarını çekerek para istedi
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Oğlunu aramaya çıkan anne, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
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13:40
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13:38
Kadın doktoru darp eden kadın, adli kontrolle serbest
13:38
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13:38
Başkan Şahin'den Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Koca'ya ziyaret
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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin seyahat uyarısına tepki
13:37
Uğur Dündar belgeseli Çeşmeliler ile buluştu
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