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İçişleri Bakanı Soylu Ukrayna'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile görüştü.

30.09.2019 17:11
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile görüştü.
Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Kiev'e gelen Soylu, Ukraynalı mevkidaşı Avakov ile Zhuliany Havaalanı'nda kahvaltılı toplantı gerçekleştirdi.
İki ülke heyetlerinin de yer aldığı toplantının ardından Airbus şirketi yetkilileri, Ukrayna İçişleri Bakanlığı için üretilen helikopterleri tanıttı.
Bakan Soylu'ya Kiev programında, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanı Tuğgeneral Ali Doğan ve Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanı Uygar Elmastaşı eşlik ediyor.
İçişleri Bakanı Soylu Ukrayna'da

Süleyman Soylu, Arsen Avakov, Ukrayna, Kiev, Güncel

Kaynak: AA

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