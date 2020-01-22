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İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu ile mücadele 15 Temmuz güvenlik konseptinin parçası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 922 ilçede eş zamanlı olarak kaymakamlar başkanlığında düzenlenen ''Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"na Mardin'in Kızıltepe Kaymakamlığında katıldı

22.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:02İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu ile mücadele 15 Temmuz güvenlik konseptinin parçası
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin, "Çocuklarımızı, kuzularımızı Dicle'nin, Fırat'ın, Kızılırmak'ın kuzularını uyuşturucu çakalına kaptırmayalım." dedi. Ayrıca Soylu, uyuşturucu ile mücadelenin 15 Temmuz'dan sonra ortaya koydukları yeni güvenlik konseptinin bir parçası olduğunu söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 922 ilçede eş zamanlı olarak kaymakamlar başkanlığında düzenlenen "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"na 'in Kızıltepe Kaymakamlığında katılan Soylu, bazı güvenlik meseleleriyle bilek güreşi halinde olduklarını, yıkılmadıklarını ve mücadele ettiklerini söyledi.
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Süleyman Soylu, Mardin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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22.01.2020 16:23:10